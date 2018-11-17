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OZ.by вводит плату за самовывоз товаров из некоторых магазинов

17.11.2018 22:32 — Разное | Tut.by  
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16 ноября в соцсетях компании OZ.by появилось сообщение о том, в некоторых магазинах доставка самовывозом заказов до 15 рублей будет стоить 1 рубль.

Такие правила будут действовать в следующих магазинах6

  • в Уручье на Руссиянова, 4
  • в Малиновке на Дзержинского, 122
  • в Каменной Горке на Притыцкого, 97
  • в Серебрянке на Рокоссовского, 77В
  • в центре на Сурганова, 21
  • на Институте Культуры на Могилевской, 5Б

«Все дело в том, что именно эти магазины являются самыми загруженными по количеству заказов, и компания приняла решение ввести для них дополнительный рейсы со склада, что и вызвало необходимость оплаты», — сказано в сообщении компании.

И тут же приводится список лайфхаков для тех, кто не хочет отдавать рубль:

  • выбрать для самовывоза магазин не из списка,
  • сделать заказ на сумму от 15 рублей,
  • купить товар непосредственно в магазине (если он есть в наличии).

Компания предлагает звонить всем желающим, если у них будут вопросы по этому нововведению в круглосуточный контакт-центр.

Бесплатная доставка по Минску осуществляется магазином при стоимости товаров в заказе от 80 рублей, доставка курьером — 5 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября в соцсетях компании OZ.by появилось сообщение о том, в некоторых магазинах доставка самовывозом заказов до 15 рублей будет стоить 1 рубль.
 
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