OZ.by вводит плату за самовывоз товаров из некоторых магазинов

16 ноября в соцсетях компании OZ.by появилось сообщение о том, в некоторых магазинах доставка самовывозом заказов до 15 рублей будет стоить 1 рубль.

Такие правила будут действовать в следующих магазинах6

в Уручье на Руссиянова, 4

в Малиновке на Дзержинского, 122

в Каменной Горке на Притыцкого, 97

в Серебрянке на Рокоссовского, 77В

в центре на Сурганова, 21

на Институте Культуры на Могилевской, 5Б

«Все дело в том, что именно эти магазины являются самыми загруженными по количеству заказов, и компания приняла решение ввести для них дополнительный рейсы со склада, что и вызвало необходимость оплаты», — сказано в сообщении компании.

И тут же приводится список лайфхаков для тех, кто не хочет отдавать рубль:

выбрать для самовывоза магазин не из списка,

сделать заказ на сумму от 15 рублей,

купить товар непосредственно в магазине (если он есть в наличии).

Компания предлагает звонить всем желающим, если у них будут вопросы по этому нововведению в круглосуточный контакт-центр.

Бесплатная доставка по Минску осуществляется магазином при стоимости товаров в заказе от 80 рублей, доставка курьером — 5 рублей.