|
OZ.by вводит плату за самовывоз товаров из некоторых магазинов
16 ноября в соцсетях компании OZ.by появилось
Такие правила будут действовать в следующих магазинах6
«Все дело в том, что именно эти магазины являются самыми загруженными по количеству заказов, и компания приняла решение ввести для них дополнительный рейсы со склада, что и вызвало необходимость оплаты», — сказано в сообщении компании.
И тут же приводится список лайфхаков для тех, кто не хочет отдавать рубль:
Компания предлагает звонить всем желающим, если у них будут вопросы по этому нововведению в круглосуточный контакт-центр.
Бесплатная доставка по Минску осуществляется магазином при стоимости товаров в заказе от 80 рублей, доставка курьером — 5 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября в соцсетях компании OZ.by появилось сообщение о том, в некоторых магазинах доставка самовывозом заказов до 15 рублей будет стоить 1 рубль.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)