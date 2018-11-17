Гандболистки «Гомеля» вышли в 1/8 финала Кубка вызова, сообщает пресс-служба БФГ.

И в ответном матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова «Гомель» выиграл у литовского «Жальгириса-2». 17 ноября на своей площадке гомельчанки победили с разницей в 4 мяча.

«Гомель» (Беларусь) — «Жальгирис-2» (Литва) — 30:26 (15:12).

«Гомель»: Котина — 7 голов, Голубева — 6, Шамановская — 5, Силицкая, Смолинг — по 4, Редька — 2, Ахраменко, Цырибко — по 1.

Неделей ранее гомельчанки победили в гостях — 35:31.

Таким образом, по итогам двух матчей в 1/8 финала турнира вышел белорусский клуб.