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Гандболистки "Гомеля" вышли в 1/8 финала Кубка вызова

17.11.2018 22:26 — Разное | Tut.by  
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Гандболистки «Гомеля» вышли в 1/8 финала Кубка вызова, сообщает пресс-служба БФГ.

И в ответном матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова «Гомель» выиграл у литовского «Жальгириса-2». 17 ноября на своей площадке гомельчанки победили с разницей в 4 мяча.

«Гомель» (Беларусь) — «Жальгирис-2» (Литва) — 30:26 (15:12).

«Гомель»: Котина — 7 голов, Голубева — 6, Шамановская — 5, Силицкая, Смолинг — по 4, Редька — 2, Ахраменко, Цырибко — по 1.

Неделей ранее гомельчанки победили в гостях — 35:31.

Таким образом, по итогам двух матчей в 1/8 финала турнира вышел белорусский клуб.

 
Теги: Гомель
 
 
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И в ответном матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова "Гомель" выиграл у литовского "Жальгириса-2".
 
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