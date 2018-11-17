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"Если в Беларусь летом Марадона приехал, то отъезд Милуновича - пшик". Бага прокомментировал слухи о переходе игрока

17.11.2018 22:25 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага оценил молодежь, которая вышла на кубковый матч против «Городеи» и прокомментировал слухи о переходе Милуновича в «Црвену Звезду». Его слова передает клубная пресс-служба.

Напомним, БАТЭ в матче 1/8 Кубка Беларуси лишь в серии послематчевых пенальти обыграл «сахарных».


Фото: ФК БАТЭ

— Типичный кубковый поединок, прошедший без феерии моментов. Несколько вмешалась погода. Плюс по понятным причинам наш состав оказался неоптимальным. Но во всем ищем положительное. Во-первых, победили и прошли дальше. Во-вторых, посмотрели нашу молодежь. В-третьих, получили практику ребята, которые не всегда были задействованы в предыдущих играх. В-четвертых, возвращение Симовича.

Слободан остается в БАТЭ, а сегодня доказал, что, несмотря на перенесенную серьезную травму, является зрелым мастером и способен добавить команде порядка и стройности. Благо Симович выдержал весь матч.

Да и вообще после такого тяжелого повреждения восстановился за каких-то четыре месяца. Впрочем, здесь хорошие слова нужно сказать и в адрес нашего медицинского штаба, представители которого трудились со Слободаном, можно сказать, и днем, и ночью. И все же самый главный вывод: в Кубке идем дальше и будем бороться за очередной трофей.

— Молодежь вы посмотрели. Какие выводы сделали?

— Трудиться, трудиться и трудиться. Ребята должны гордиться тем, что в этот день находились на «Борисов-Арене», выступали за БАТЭ и оказали посильную помощь в достижении победы. У всех этих парней, которые оказались в составе, очень хорошие задатки, отличные человеческие качества. Ребята неплохо проявляют себя в дубле. Но надо понимать: переход из молодежной команды во взрослую — дело не одного дня. Нужны терпение, желание и упорный труд.

Для развития клуб создает ребятам все условия. И теперь все зависит от них. Впрочем, и от нас, потому что к каждому такому малышу-карандашу нужен индивидуальный подход, нужно терпение, нужно с ними возиться. И если все это будет, то у нас появятся новые Стасевичи, Драгуны и так далее.

— В первом тайме Кизито играл в майке с коротким рукавом и не использовал поддевку. Но в перерыве утеплился. Замерз?

— Думаю, да. Все-таки даже он понял, что это холодно. Хотя Лувага что-то хорохорится. Но, мне кажется, его сегодня «накрыло» нормально так.

— Насколько молодежь поняла вашу установку на игру? Трудно было ее объяснить? И в какой мере ребята ее выполнили?

— Трудностей никаких не было. Все-таки с дублем работают Чумаченко и Лихтарович — люди, в которых, образно говоря, течет кровь БАТЭ. Они очень качественно трудятся. Важно понимать, что говорить — это одно, а вот выполнить, когда у тебя бурлят эмоции, когда что-то не получается, когда все делается намного быстрее, чем в дубле, когда бьешься с мужиками, — это совсем другое. У нашей молодежи, как я уже сказал, очень хорошие задатки. С ними в дубле тренеры возятся, не жалея себя. Нужно только время.

А позвать их на установку и после этого ждать, что они выдадут игру под уровень сборной Беларуси, было бы верхом наивности. Прекрасно понимаем, что имеем дело с человеческим организмом, а не с приставкой, которую включил — и там все побежали. А так я доволен, что ребята выдержали, побыли бок о бок с Филипенко, Симовичем, Гордейчуком, да еще и победили. Все сложилось отлично.

— Симович остается в БАТЭ. А Милуновича отпустите с миром в «Црвену Звезду»?

— Честно говоря, мне не совсем ясна ситуация. С одной стороны, я понимаю сербских братьев, поскольку они любят все такое. С другой — Неманья еще не переговорил с нами, еще нет никаких решений. В БАТЭ он проводит четвертый сезон, семья у него здесь, есть прямой рейс в Белград, погода у нас похожая, питание аналогичное. Но эти вбросы… Хотя в принципе это все нормально. Вот-вот зима наступит. Еще не такое будет. Если в Беларусь летом Марадона приехал, то отъезд Милуновича в «Црвену Звезду» — пшик.

Я на подобное вообще не обращал бы внимания. Это нормальный агентский шантаж, движ, называйте, как угодно. Неужели вы полагаете, что Неманья, не поговорив с нами, соберется и улетит? Я так не думаю. Хотя спортивная жизнь — такая штука, что можешь завтра оказаться где угодно. Это нормально.

Милунович принес очень много пользы нашему клубу, как и мы сделали ему много добра — и в плане здоровья, и с точки зрения добытых титулов, возможности сыграть в еврокубках против топ-клубов и в сербской сборной, в которую он вызывался из БАТЭ. Поэтому будем смотреть, решать. Но зимой может произойти что угодно и с ним, и с любым другим нашим футболистом.

Вы же знаете, трансферный рынок сумасшедший, а мы далеко не каждого интересного нам футболиста можем пригласить, потому что не можем обещать, что на наши матчи будет ходить по тридцать тысяч зрителей и что наш футбол будут освещать восемь телеканалов. Это наши реалии. Приходится убеждать, заговаривать, привлекать чем-то другим.

Но я был бы очень осторожен, ссылаясь на какие-то неведомые издания. Кто его знает, кто и что там писал. Вы знаете такую сербскую газету или журнал, откуда пошла информация по якобы переходу? Я такую не знаю.

— Есть такая.

— Есть? У нас тоже есть — «Из рук в руки». Там на последней странице котят продают. Сколько там в помете? Шесть или восемь котят? Так и здесь. Поэтому спокойно отношусь к происходящему. Единственное, что могу сказать точно, — это то, что, как бы ни сложились переговоры с Неманьей, мы при любых раскладах ударим по рукам.

Уверен, через десять или двадцать лет, когда будем идти по дороге навстречу, пожмем друг другу руки, а не перебежим на другую сторону улицы. Потому что это тоже наша репутация, наше имя. Мы не можем рвать и сжигать мосты. Я думаю, так же считает и Милунович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага оценил молодежь, которая вышла на кубковый матч и прокомментировал слухи о переходе Милуновича в "Црвену Звезду".
 
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