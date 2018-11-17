"И, дай Бог, чтобы это было и красиво". Криушенко - о матче Беларуси против Сан-Марино

Накануне матча сборной Беларуси против Сан-Марино в Лиге наций главный тренер нашей команды Игорь Криушенко рассказал о настроении в команде, указал на сильные стороны соперника, а полузащитник Александр Глеб заявил, что верит в футболистов сборной. Их слова приводит пресс-служба федерации футбола .



Фото: АБФФ

— 5 матчей сыграли на ноль. Насколько принципиально завтра не пропустить?

— Для нас завтра принципиально завтра добиться победы и сделать уверенный последний шаг. Естественно, пропускать никто не любит, мы не исключение. Чтобы побеждать — нужно забивать. Поэтому завтра будем стремиться, прежде всего, забить.

— Вы говорили, что сильные стороны есть у любого соперника. Какие они у Сан-Марино?

— Примерно те же, что у Люксембурга. Понятно, что у Люксембурга исполнители другие, но подход примерно такой же: большое количество игроков в обороне, быстрый выход 4−5 человек в атаку, либо использование стандартов. Любой стандарт, в котором можно быстро доставить мяч на половину поля соперника и осуществить подбор, соперник использует.

— Как команда восстановилась после Люксембурга? Может уже есть состав на завтра?

— Наметки есть. Восстановление идет и сегодня, и завтра в день игры, потому что через 2 на 3 — достаточно сложный график. Наметки, естественно, есть на завтрашнюю игру. Еще сегодня тренировка: посмотрю состояние, пообщаюсь с ребятами и тогда уже буду принимать окончательное решение.

— Александр, каковы кондиции после матча с Люксембургом у вас и у команды?

Александр Глеб: — Настроение хорошее, позитивное. Остался один шажочек, это шаг надо сделать красиво. Ребята очень мотивированы. Недооценки соперника нет и не может быть. Завтра с первых минут будем стараться идти в атаку и забивать голы. Это самое главное. Никакая усталость — это не препятствие.

— Александр, домашний матч против Сан-Марино закончился со счетом 5:0, после этого эта сборная пропускает все меньше. Как вообще вскрывается такой «автобус»? И как вообще играть Беларуси с позиции силы?

— Не торопиться, не отдавать сопернику мяч, прессинговать, оставлять их в обороне. Они не роботы и тоже будут уставать. Сборная Беларуси показывает футбол с быстрым пасом в одно-два касания — за счет быстроты проходить редуты обороны. Я уверен, что у нас завтра все получится. Слабых соперников быть не может, каждый может какой-то преподнести сюрприз. Я верю в наших ребят и в нашу сборную. Поэтому считаю, что у нас все будет хорошо.

— Игорь Николаевич, успокойте нас и скажите, что нет никакой расслабленности у команды…

— Нет-нет, я с ребятами общаюсь. Сегодня на теоретическом занятии это подчеркнул. Саша тоже это подтвердил. Наоборот, победа в Люксембурге добавила положительных эмоций, уверенности себе. Важно уверенно сделать этот последний шаг. И, дай Бог, чтобы это было и красиво.

— Лучший бомбардир нашей команды будет завтра в составе? Чтобы вывести его в лучшие бомбардиры Лиги наций…

— За 1:15 до матча будет протокол, все узнаете.

Напомним, что 18 ноября в 20.00 сборная Беларуси проведет последний матч группового этапа Лиги наций. Нашей команде достаточно сыграть вничью с противником, чтобы остаться на первом месте в группе D2. Поражение же от Сан-Марино и победа Люксембурга над Молдовой выводит из группы D в группу C люксембуржцев.

15 ноября белорусы уверенно обыграли Люксембург , обойдя неуступчивого соперника. Наша команда в этом цикле не пропустила ни одного гола, а Стас Драгун с четырьмя голами является одним из лучших бомбардиров турнира.