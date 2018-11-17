ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"И, дай Бог, чтобы это было и красиво". Криушенко - о матче Беларуси против Сан-Марино

17.11.2018 22:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Накануне матча сборной Беларуси против Сан-Марино в Лиге наций главный тренер нашей команды Игорь Криушенко рассказал о настроении в команде, указал на сильные стороны соперника, а полузащитник Александр Глеб заявил, что верит в футболистов сборной. Их слова приводит пресс-служба федерации футбола.


Фото: АБФФ

— 5 матчей сыграли на ноль. Насколько принципиально завтра не пропустить?

— Для нас завтра принципиально завтра добиться победы и сделать уверенный последний шаг. Естественно, пропускать никто не любит, мы не исключение. Чтобы побеждать — нужно забивать. Поэтому завтра будем стремиться, прежде всего, забить.

— Вы говорили, что сильные стороны есть у любого соперника. Какие они у Сан-Марино?

— Примерно те же, что у Люксембурга. Понятно, что у Люксембурга исполнители другие, но подход примерно такой же: большое количество игроков в обороне, быстрый выход 4−5 человек в атаку, либо использование стандартов. Любой стандарт, в котором можно быстро доставить мяч на половину поля соперника и осуществить подбор, соперник использует.

— Как команда восстановилась после Люксембурга? Может уже есть состав на завтра?

— Наметки есть. Восстановление идет и сегодня, и завтра в день игры, потому что через 2 на 3 — достаточно сложный график. Наметки, естественно, есть на завтрашнюю игру. Еще сегодня тренировка: посмотрю состояние, пообщаюсь с ребятами и тогда уже буду принимать окончательное решение.

— Александр, каковы кондиции после матча с Люксембургом у вас и у команды?

Александр Глеб: — Настроение хорошее, позитивное. Остался один шажочек, это шаг надо сделать красиво. Ребята очень мотивированы. Недооценки соперника нет и не может быть. Завтра с первых минут будем стараться идти в атаку и забивать голы. Это самое главное. Никакая усталость — это не препятствие.

— Александр, домашний матч против Сан-Марино закончился со счетом 5:0, после этого эта сборная пропускает все меньше. Как вообще вскрывается такой «автобус»? И как вообще играть Беларуси с позиции силы?

— Не торопиться, не отдавать сопернику мяч, прессинговать, оставлять их в обороне. Они не роботы и тоже будут уставать. Сборная Беларуси показывает футбол с быстрым пасом в одно-два касания — за счет быстроты проходить редуты обороны. Я уверен, что у нас завтра все получится. Слабых соперников быть не может, каждый может какой-то преподнести сюрприз. Я верю в наших ребят и в нашу сборную. Поэтому считаю, что у нас все будет хорошо.

— Игорь Николаевич, успокойте нас и скажите, что нет никакой расслабленности у команды…

— Нет-нет, я с ребятами общаюсь. Сегодня на теоретическом занятии это подчеркнул. Саша тоже это подтвердил. Наоборот, победа в Люксембурге добавила положительных эмоций, уверенности себе. Важно уверенно сделать этот последний шаг. И, дай Бог, чтобы это было и красиво.

— Лучший бомбардир нашей команды будет завтра в составе? Чтобы вывести его в лучшие бомбардиры Лиги наций…

— За 1:15 до матча будет протокол, все узнаете.

Напомним, что 18 ноября в 20.00 сборная Беларуси проведет последний матч группового этапа Лиги наций. Нашей команде достаточно сыграть вничью с противником, чтобы остаться на первом месте в группе D2. Поражение же от Сан-Марино и победа Люксембурга над Молдовой выводит из группы D в группу C люксембуржцев.

15 ноября белорусы уверенно обыграли Люксембург, обойдя неуступчивого соперника. Наша команда в этом цикле не пропустила ни одного гола, а Стас Драгун с четырьмя голами является одним из лучших бомбардиров турнира.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне матча сборной Беларуси против Сан-Марино в Лиге наций главный тренер нашей команды Игорь Криушенко рассказал о настроении в команде
 
Новости дня
Новости разные
 
Гости «Дажынак» делятся впечатлениями о празднике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика