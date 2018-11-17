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Гандболисты БГК потерпели 6-е подряд поражение в Лиге чемпионов

17.11.2018 22:07 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова, с двух побед стартовавшие в групповой стадии Лиги чемпионов, потерпели вот уже 6-е поражение подряд.

17 ноября БГК с разницей в 3 мяча уступил в гостях польскому «Виве».


Фото: bgk-meshkova.com

«Виве» (Кельце, Польша) — БГК имени Мешкова (Брест) — 34:31 (17:16).

17 ноября. Кельце. «Хала легионув».

«Виве»: Ивич, Чупара; Бис, А. Дуйшебаев (10), Агинагальде, Яхлевски (4), Янц (6), Лиевски (4), Юркевич, Кулеш, Морыто (5), Мамич (1), Фернандес (1), Д. Дуйшебаев (3), Королек.

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Будейко, Ященко, Кулак (3), Шкуринский (7), Юринок, Ивич (3), Шумак (2), Горак, Разгор (5), Обранович (3), Сельвесюк (2), Джукич (2), Куран, Шилович (4).


Фото: bgk-meshkova.com
 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова, с двух побед стартовавшие в групповой стадии Лиги чемпионов, потерпели вот уже 6-е поражение подряд.
 
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