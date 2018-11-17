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Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: – Традиция проведения «Дажынак» важная и нужная. В
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Гости «Дажынак» делятся впечатлениями о празднике
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Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: – Традиция проведения «Дажынак» важная и нужная. В
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