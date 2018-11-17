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Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)

17.11.2018 — Разное | Полымя  
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Программа «Конница Великого княжества Литовского», которую представили члены клуба, – это кусочек истории нашей родины с привкусом легенд и баек, эпатажных битв и красивых поступков. 
 
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Всадники в сияющих доспехах вернули зрителей в Средневековье, когда конница ВКЛ была лучшей в Европе. Зрелищные рыцарские забавы вызвали невероятные эмоции и никого не оставили равнодушным!
–Это очень красиво, – делится гостья «Дажынак» Наталья Тарас из Лиды. – Вызывает прилив гордости за нашу историю, за предков, которые храбро защищали свои земли, воспитывает патриотизм у нового поколения. Особенно понравилась «крылатые» гусары.
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
– Исторической реконструкцией клуб занимается уже более десяти лет, – рассказывает руководитель клуба Павел Калинков (пан Заславский).  – За это время была проведена большая исследовательская работа, собрано много интересного материала. Мы живем историей, гордимся нашими предками и силой их духа и хотим привить эти чувства новому поколению. 
 
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье (+видео)
Фото Юлии ТИМОЩУК, видео Александра КАСПЕРЧУКА
Алла БИБИКОВА
 
 
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Программа «Конница Великого княжества Литовского», которую представили члены клуба, – это кусочек истории нашей родины с привкусом легенд и баек, эпатажных
 
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