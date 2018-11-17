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На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады

17.11.2018 — Разное | Полымя  
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На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады

В состязаниях приняли участие более пятисот человек со всех районов области. Финал областной спартакиады среди сельских жителей на обновленном стадионе в Ивье.

В рамках областного праздника «Дажынкi-2018» состоялись первенство области по эстафетному бегу и финал областной спартакиады среди сельских жителей. Прошли соревнования по настольному  теннису, городошному и гиревому спорту, дартсу, перетягиванию каната. Участие в соревнованиях приняли школьники, учащиеся средних специальных учреждений и студенты вузов, работники предприятий и организаций области.

–Традиционно в рамках праздника «Дажынкi» проводится и  финал многоэтапной спартакиады, настоящий фестиваль сельского спорта, – отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Предшествовали этому соревнования  в агрогородках, районные финалы. Здесь собрались лучшие. Сегодня более 50 команд вышли на эстафету. Интерес к таким соревнованиям большой, особенно среди молодежи. И уровень спорта в глубинке постоянно растет, это видно по подготовке участников стартов. Ежегодно все больше команд принимает участие в соревнованиях, как и все больше жителей сельской местности начинают активно заниматься спортом. Если раньше костяк составляли одни и те же участники, то сейчас много новых лиц, участники приезжают на соревнования целыми семьями. Растет интерес к спорту на селе,  и спортивная база в глубинке становится все более востребована, залы заполнены.

На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады


Как подчеркнул Олег Андрейчик, очень важно, что в рамках праздника всегда открываются новые спортивные объекты. Например, в следующем году к фестивалю «Дажынкi-2019» в Сморгони планируется открытие после реконструкции плавательного бассейна, проведение определенных работ на центральном стадионе.

Напомним, традиционными на Гродненщине стали областная спартакиада «Колосок» среди сельских детей, спартакиада среди сельских жителей «Золотой колос».

На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады

В первенстве области по эстафетному бегу определились победители. В эстафете  400+300+200+100 метров среди специализированных спортивных учреждений победила команда хозяев соревнований ДЮСШ Ивьевского района, на втором – Волковысская СДЮШОР №1, на третьем –  СДЮШОР №3 Слонима. В эстафете 4 по 200 метров среди  специализированных учебных заведений на первом месте Волковысская СДЮШОР №1, на втором – СДЮШОР №2 Лиды и на третьем – ДЮСШ Ивьевского района. В эстафете среди школ победителем стала команда средней школы №2 Гродно, на втором месте –  СШ №13 Лиды и на третьем – СШ №1 Ошмян.

В спартакиаде области среди сельских жителей  в эстафетном беге первой финишировала команда  Щучинского района, второй – Ивьевского района и третьей – Островецкого района.

Соревнования продолжаются. Впереди состязания по настольному теннису, гиревому и городошному спорту и перетягивание каната.

На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады
На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады
На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады
На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады
На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады

Фото Юлия ТИМОЩУК, видео Александра КАСПЕРЧУКА
Ирина АНИКЕВИЧ
 
Теги: Гродно
 
 
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В состязаниях приняли участие более пятисот человек со всех районов области. Финал областной спартакиады среди сельских жителей на обновленном стадионе
 
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