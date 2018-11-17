На обновленный к «Дажынкам» стадионе в Ивье прошел финал областной спортакиады





В состязаниях приняли участие более пятисот человек со всех районов области. Финал областной спартакиады среди сельских жителей на обновленном стадионе в Ивье.

В рамках областного праздника «Дажынкi-2018» состоялись первенство области по эстафетному бегу и финал областной спартакиады среди сельских жителей. Прошли соревнования по настольному теннису, городошному и гиревому спорту, дартсу, перетягиванию каната. Участие в соревнованиях приняли школьники, учащиеся средних специальных учреждений и студенты вузов, работники предприятий и организаций области.

–Традиционно в рамках праздника «Дажынкi» проводится и финал многоэтапной спартакиады, настоящий фестиваль сельского спорта, – отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Предшествовали этому соревнования в агрогородках, районные финалы. Здесь собрались лучшие. Сегодня более 50 команд вышли на эстафету. Интерес к таким соревнованиям большой, особенно среди молодежи. И уровень спорта в глубинке постоянно растет, это видно по подготовке участников стартов. Ежегодно все больше команд принимает участие в соревнованиях, как и все больше жителей сельской местности начинают активно заниматься спортом. Если раньше костяк составляли одни и те же участники, то сейчас много новых лиц, участники приезжают на соревнования целыми семьями. Растет интерес к спорту на селе, и спортивная база в глубинке становится все более востребована, залы заполнены.







Как подчеркнул Олег Андрейчик, очень важно, что в рамках праздника всегда открываются новые спортивные объекты. Например, в следующем году к фестивалю «Дажынкi-2019» в Сморгони планируется открытие после реконструкции плавательного бассейна, проведение определенных работ на центральном стадионе.

Напомним, традиционными на Гродненщине стали областная спартакиада «Колосок» среди сельских детей, спартакиада среди сельских жителей «Золотой колос».





В первенстве области по эстафетному бегу определились победители. В эстафете 400+300+200+100 метров среди специализированных спортивных учреждений победила команда хозяев соревнований ДЮСШ Ивьевского района, на втором – Волковысская СДЮШОР №1, на третьем – СДЮШОР №3 Слонима. В эстафете 4 по 200 метров среди специализированных учебных заведений на первом месте Волковысская СДЮШОР №1, на втором – СДЮШОР №2 Лиды и на третьем – ДЮСШ Ивьевского района. В эстафете среди школ победителем стала команда средней школы №2 Гродно, на втором месте – СШ №13 Лиды и на третьем – СШ №1 Ошмян.

В спартакиаде области среди сельских жителей в эстафетном беге первой финишировала команда Щучинского района, второй – Ивьевского района и третьей – Островецкого района.

Соревнования продолжаются. Впереди состязания по настольному теннису, гиревому и городошному спорту и перетягивание каната.













Фото Юлия ТИМОЩУК, видео Александра КАСПЕРЧУКА

Ирина АНИКЕВИЧ