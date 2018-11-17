Смотрите: танец медвежат и гимнастика белки. Смешные фотографии дикой природы

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Comedy Wildlife Photography Awards — это ежегодная премия. Ее лауреатами становятся фотографы, которые запечатлели самых забавных и неуклюжих животных. Представляем победителей этого года.
TUT.BY / Фото: comedywildlifephoto.com
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Comedy Wildlife Photography Awards — это ежегодная премия. Ее лауреатами становятся фотографы, которые запечатлели самых забавных и неуклюжих животных. Представляем победителей...
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