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Президент Исландии извинился за требование запретить пиццу с ананасом

17.11.2018 22:19 — Разное | Партизан  
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Президент Исландии Гудни Йоханнессон, который в 2017 году предложил запретить пиццу с ананасом (гавайскую пиццу), признал, что ему не стоило этого делать. Его слова приводит канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

Йоханнессон сказал, что «зашел слишком далеко» и сожалеет об этом. По словам президента, он не должен был предлагать запретить пиццу, так как каждый человек свободен выбирать тот топпинг, который ему нравится, и это гораздо важнее, чем его мнение.

В феврале 2017 года, встречаясь со студентами в Канаде, Йоханнессон заявлял, что, если бы у него были полномочия, он запретил бы пиццу с ананасом. Глава государства объяснил, что предпочитает пиццу с морепродуктами.


В поддержку пиццы с ананасом запустили флешмоб #TeamPineapple. К нему, среди прочих, присоединился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «У меня есть ананас. У меня есть пицца. И я поддерживаю это восхитительное произведение Юго-Западного Онтарио», — написал он в твиттере. (Повар Сэм Панопулос, который считается создателем гавайской пиццы, жил в канадской провинции Онтарио.)


 
 
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Президент Исландии Гудни Йоханнессон, который в 2017 году предложил запретить пиццу с ананасом (гавайскую пиццу), признал, что ему не стоило этого делать. Его слова...
 
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