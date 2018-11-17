Президент Исландии извинился за требование запретить пиццу с ананасом

Йоханнессон сказал, что «зашел слишком далеко» и сожалеет об этом. По словам президента, он не должен был предлагать запретить пиццу, так как каждый человек свободен выбирать тот топпинг, который ему нравится, и это гораздо важнее, чем его мнение.





В феврале 2017 года, встречаясь со студентами в Канаде, Йоханнессон заявлял, что, если бы у него были полномочия, он запретил бы пиццу с ананасом. Глава государства объяснил, что предпочитает пиццу с морепродуктами.









В поддержку пиццы с ананасом запустили флешмоб #TeamPineapple. К нему, среди прочих, присоединился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «У меня есть ананас. У меня есть пицца. И я поддерживаю это восхитительное произведение Юго-Западного Онтарио», — написал он в твиттере. (Повар Сэм Панопулос, который считается создателем гавайской пиццы, жил в канадской провинции Онтарио.)



