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БГК имени Мешкова проиграл "Виве" в Лиге чемпионов

18.11.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел 6-е поражение подряд в матчах группы А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60708.php

БГК имени Мешкова проиграл "Виве" в Лиге чемпионов

Играя в Кельце против польского "Виве", подопечные Маноло Каденаса хотели взять реванш за недавнее домашнее поражение со счетом 26:35, но этого не произошло. В начале игры брестчане ни в чем не уступали хозяевам и несколько раз выходили вперед на два мяча. Однако к перерыву гандболисты "Виве" сумели отыграться и вышли вперед - 17:16. Во второй половине встречи гости очень старались, но так и не смогли добыть хотя бы ничью, уступив со счетом 31:34.

На старте турнира брестчане победили шведский "Кристианстад" - 32:30 (в гостях) и французский "Монпелье" - 26:23 (дома), а также проиграли немецкому клубу "Райн Левен" - 27:33 (в гостях), венгерскому "Веспрему" - 28:29 (дома), испанской "Барселоне" - 21:29 (дома) и македонскому "Вардару" - 23:30 (в гостях).

В другом сегодняшнем поединке в этой группе "Веспрем" принимал на своей арене "Кристианстад" и победил - 36:27. Следующий матч БГК проведет 24 ноября у себя дома против "Вардара", который сегодня сыграет в гостях у "Барселоны".

Турнирное положение: "Барселона" - 12 очков (7 матчей), "Виве" - 12 (8), "Райн Левен" - 10 (8), "Вардар" - 10 (7), "Веспрем" - 8 (8), БГК - 4 (8), "Монпелье" - 3 (8), "Кристианстад" - 3 (8).

 
 
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел 6-е поражение подряд в матчах группы А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Играя в Кельце против...
 
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