XIV Брестский ночной полумарафон - ориентирование IX Рогейн памяти Михаила Карпеша

XIV Брестский ночной полумарафон состоялся в ночь с 10 на 11 ноября 2018 г. в лесном массиве в районе д. Рудня. Карта (площадь леса 19 кв. км), 6 часов (старт в 24:00, финиш в 6:00) на поиск максимального количества контрольных пунктов (всего в лесу 52 КП!).



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152 спортсменов – ориентировщика разных возрастов, азарт, смелость, выносливость и расчёт – это всё Брестский Рогейн!



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Судейской бригаде (главсудья Копоть Олег, главсекретарь Тротюк Александр) удалось провести этот непростой старт грамотно и организованно.



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Этот старт стал традиционным и популярным, а значит память о брестских ребятах, чья лыжня так трагически оборвалась в далёких Хибинах в 2010 году жива…