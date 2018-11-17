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XIV Брестский ночной полумарафон - ориентирование IX Рогейн памяти Михаила Карпеша

18.11.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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XIV Брестский ночной полумарафон состоялся в ночь с 10 на 11 ноября 2018 г. в лесном массиве в районе д. Рудня. Карта (площадь леса 19 кв. км), 6 часов (старт в 24:00, финиш в 6:00) на поиск максимального количества контрольных пунктов (всего в лесу 52 КП!).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60707.php

XIV Брестский ночной полумарафон - ориентирование IX Рогейн памяти Михаила Карпеша

152 спортсменов – ориентировщика разных возрастов, азарт, смелость, выносливость и расчёт – это всё Брестский Рогейн!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60707.php

XIV Брестский ночной полумарафон - ориентирование IX Рогейн памяти Михаила Карпеша

Судейской бригаде (главсудья Копоть Олег, главсекретарь Тротюк Александр) удалось провести этот непростой старт грамотно и организованно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60707.php

XIV Брестский ночной полумарафон - ориентирование IX Рогейн памяти Михаила Карпеша

Этот старт стал традиционным и популярным, а значит память о брестских ребятах, чья лыжня так трагически оборвалась в далёких Хибинах в 2010 году жива…

 
 
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XIV Брестский ночной полумарафон состоялся в ночь с 10 на 11 ноября 2018 г. в лесном массиве в районе д. Рудня. Карта (площадь леса 19 кв. км), 6 часов (старт в 24:00, финиш в 6:00) на...
 
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