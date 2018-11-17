Сегодня — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

Дорогие труженики агропромышленного комплекса, ветераны сельскохозяйственного производства! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Неслучайно этот день отмечается глубокой осенью, когда уже можно подводить итоги сельскохозяйственного года. Нынешний, как, впрочем, и каждый для аграриев, был нелегким, но капризам погоды сельчане противопоставили целеустремленность, профессионализм, настойчивость и выдержку.

Усилиями руководителей, специалистов, простых тружеников отрасли растениеводства наш район подтвердил лидерство и вновь стал победителем в главной номинации областного соревнования — на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, а также на уборке рапса. Удерживать передовые позиции помогают строгое соблюдение технологий во всей цепочке операций — от посевной до уборки, высокий профессионализм кадров, глубокая ответственность хлеборобов, их любовь к земле.

Примите, уважаемые сельчане, слова признательности за ваш труд, на котором держится основа жизни. Искренне желаем вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, достатка в семьях, мира и благополучия.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.