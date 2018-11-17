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Сегодня — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

18.11.2018 — Разное | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
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Дорогие труженики агропромышленного комплекса, ветераны  сельскохозяйственного производства! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплексаНеслучайно этот день отмечается глубокой осенью, когда уже можно подводить итоги сельскохозяйственного года. Нынешний, как, впрочем, и каждый для аграриев, был нелегким, но капризам погоды сельчане противопоставили целеустремленность, профессионализм, настойчивость и выдержку.

Усилиями руководителей, специалистов, простых тружеников отрасли растениеводства наш район подтвердил лидерство и вновь стал победителем в главной номинации областного соревнования — на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, а также на уборке рапса. Удерживать передовые позиции помогают строгое соблюдение технологий во всей цепочке операций — от посевной до уборки, высокий профессионализм кадров, глубокая ответственность хлеборобов, их любовь к земле.

Примите, уважаемые сельчане, слова признательности за ваш труд, на котором держится основа жизни. Искренне желаем вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, достатка в семьях, мира и благополучия.

Районный исполнительный комитет.         

 Районный Совет депутатов.

 
 
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