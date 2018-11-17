Пять лучших полуавтоматических винтовок, созданных на базе AR-15

Созданная Юджином Стоунером американская полуавтоматическая винтовка AR-15 под патрон 5,56×45 мм быстро набрала популярность у себя на родине в США. Это оружие, например, часто выбирают спортсмены во время проведения соревнований по стрельбе, правда, такие винтовки подвергаются значительной доработке и стоят немалых денег.

Сейчас существует огромное количество сменных деталей и аксессуаров для тюнинга этой винтовки, так что стрелок может строить винтовку под себя буквально с нуля. 42.TUT.BY выбрал пять самых качественных винтовок, созданных на базе AR-15.

Sig Sauer M400 Predator

Известная фирма Sig Sauer выпускает собственную версию AR-15, которая называется М400 Predator. Эта винтовка создана для стрелковых соревнований, охоты и высокоточной стрельбы. Оружие рассчитано на патрон 5.56×45 мм НАТО. Нижняя часть ствольной коробки изготовлена из авиационного алюминия марки 7075-Т6.



Фото: gundigest.com

Магазин рассчитан на пять патронов. Трубчатое цевье изготовлено из алюминия и не соприкасается с 18-дюймовым стволом. После обновления в 2017 году винтовка получила универсальный телескопический приклад MOE Carbine, новое тактические цевье с точками для крепления дополнительных аксессуаров и планкой Picatinny для крепления прицела. Оружие отличается небольшим весом — 2,72 кг и высокой точностью.

RECCE-16 KMR-A Carbine

Эта полуавтоматическая винтовка калибром 5.56×45 мм НАТО оснащается 16-дюймовым стволом из нержавеющей стали 11595E и поршневой газовой системой средней длины. Верхний и нижний ресиверы винтовки изготовлены из анодированного алюминия и покрыты специальным составом Cerakote Dark Bronze.



Фото: improb.com

В винтовке используются стандартные магазины для подачи боеприпасов от Colt M4. Все детали оружия прошли испытание под давлением и магнитными частицами. Винтовка отличается высокой точностью на дальности до 600 метров.

DDM4ISR

Эта винтовка калибра .300 BLK продается на рынке в качестве оружия с интегрированным супрессором (устройство, которое сочетает в себе функции глушителя и пламегасителя). Ствол винтовки довольно короткий, всего девять дюймов, и изготовлен из хромомолибденовой стали с добавлением ванадия.



Фото: improb.com

Интегрированный супрессор увеличивает длину ствола до 16 дюймов. Направляющий желоб для подачи патронов такой же, как у карабина M4. Верхний и нижний ресиверы изготовлены из алюминия с покрытием Mil-Spec и Cerakote.

Отличительная особенность DDM4ISR — тихий звук выстрела. Всего 120 дБ при стрельбе дозвуковыми боеприпасами.

LWRC International IC-A2

Это оружие оснащено стволом, созданным методом холодной ковки при помощи специальной технологии NiCorr. Автоматика винтовки построена по системе с коротким ходом газового поршня. Ее детали отличаются высоким качеством и изготовлены из сплавов, которые чаще всего используются в аэрокосмической промышленности.



Фото: improb.com

LWRC International IC-A2 оснащена универсальной тактической системой крепления Quad Rail, позволяющей размещать различные приспособления, необходимые стрелку: фонарь, колиматорный прицел и другие. Специальное покрытие из никель-бора уменьшает износ деталей и защищает от коррозии.

Сhainsaw Rifle

Эта винтовка выпущена ограниченной партией в 200 экземпляров . На ствол, изготовленный методом холодной ковки, нанесено хромированное покрытие. Шаг нарезов (твист) ствола — 1/7, что обеспечивает оружию высокую точность.



Фото: improb.com

Низкопрофильный газоотводный блок позволяет установить тактическое цевье NHR длиной 15 дюймов, на котором возможна установка рукояток Keymod или M-LOK. На ствол крепится пламегаситель Dead Air собственной разработки. Верхний и нижний ресиверы защищены анодированным покрытием. Стандартным для винтовки является 30-зарядный магазин.