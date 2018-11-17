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Прогноз: какими будут флагманские смартфоны будущего

18.11.2018 08:05 — Разное | Tut.by  
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В начале следующего года настанет время презентаций новых флагманских смартфонов от крупных производителей. В последняя время в Сети начало появляться все больше информации об этих устройствах. Мы решили собрать ее в один материал и предположили, какими станут эти аппараты.

Нужно больше камер!

Недавно компания Samsung представила первый в мире смартфон с четырьмя камерами — Galaxy A9 (2018), а до этого Huawei сначала запустила в продажу трехкамерный P20 Pro, а позже и Mate 20 Pro. Скорее всего, в следующем поколении флагманских аппаратов камер станет еще больше.

Например, Nokia может представить гаджет сразу с пятью основными камерами. Точное предназначение каждого модуля пока не раскрывается, но известно, что там окажется телефото-датчик и широкоугольная камера. Также ожидается сенсор для определения глубины.


Скорее всего, так будет выглядеть Nokia 9. Фото: @OnLeaks

Новинка от Huawei (возможно, ее назовут P30 Pro) получит четыре модуля, основной «фишкой» которых, скорее всего, станет 10-кратный оптический зум без потери в качестве детализации. В нынешних топовых устройствах производителя применяется 5-кратный гибридный зум.

Флагманские Galaxy S10 и Galaxy S10+ от Samsung, вероятно, оборудуют «всего» тремя тыловыми камерами — стандартной, широкоугольную и телефото. А еще, благодаря обновленному процессору, устройства Samsung научатся снимать видео в разрешении 8K.

В целом, идея с отдельными камерами для определенного вида съемки выглядит удачной — получается что-то наподобие специальных линз для профессиональных фотоаппаратов.

Кроме того, почти во всех топовых смартфонах для создания снимков лучшего качества теперь используются искусственный интеллект, который автоматически определяет условия, в которых ведется съемка, и в зависимости от этого оптимизирует ее параметры. Предположим, что в аппаратах следующего года можно рассчитывать на еще большую интеграцию подобных ИИ-алгоритмов.

«Монобровь» уходит в прошлое?

На недавней конференции для разработчиков в США Samsung анонсировала новые типы дисплеев, которые, скорее всего, будут применяться в аппаратах компании следующего года. Они называются Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. Некоторые из них достанутся смартфонам средней ценовой категории, другие — более дорогим аппаратам.


По последней информации, в грядущих топовых Galaxy S10 производитель применит экраны типа Infinity-O, в которых фронтальную камеру встроят в небольшое круглое отверстие в экране. В теории, это позволит отказаться от вырезов в верхних частях дисплеев, массивных «подбородков», как в нынешних флагманах компании, и сделать экраны по-настоящему безрамочными.

На рендерах ниже — возможный дизайн Samsung Galaxy S10.


Фото: PhoneArena

Правда до сих пор непонятно, куда спрячутся остальные датчики вроде сенсора приближения. Кроме того, для продвинутой системы разблокировки по лицу кроме фронтальной камеры требуется ИК-излучатель, с размещением которого при полностью полноэкранном экране могут возникнуть проблемы.

Сгибаемые смартфоны

На мероприятии Samsung, на котором компания показала новые дисплеи Infinity, также продемонстрировали прототип сгибаемого смартфона. В закрытом состоянии гаджет выглядит как удлиненная трубка с обычным экраном, в раскрытом скорее напоминает небольшой планшет.




Представители Samsung заявили, что полноценная презентация аппарата пройдет в 2019 году. Скорее всего, устройство будут продавать по цене около 1700 долларов. Также известно, что в адаптации интерфейса смартфона принимали участие специалисты из Google — за счет этого на раскрытом экране девайса получится одновременно запускать не менее трех приложений.

О планах выпуска смартфона со сгибаемым дисплеем заявила и компания Huawei. «Почему вы все еще используете компьютер? Скорее всего из-за того, что экраны смартфонов слишком малы. Мы изменим это. Возможно, дисплей получится сложить», — заявил Ричард Ю, глава Huawei Consumer Business Group в одном из недавних интервью.

5G

Сети пятого поколения (5G) начнут развертываться уже совсем скоро. Например, в 16 городах Британии 5G появится уже в следующем году. Но потребительских устройств, поддерживающих такую технологии передачи данных, на рынке еще нет.

О намерениях весной 2019 года представить такой смартфон недавно заявили в Huawei, ранее о выпуске специальной версии флагмана Mi Mix 3 с поддержкой 5G говорила и компания Xiaomi. Скорее всего, к ним также присоединится ZTE и OnePlus.

 
 
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Скорее всего, нас ждут аппараты со множеством камер, круглыми вырезами в дисплеях, сгибаемыми экранами и поддержкой сетей пятого поколения (5G).
 
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