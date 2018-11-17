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Прогноз: какими будут флагманские смартфоны будущего
В начале следующего года настанет время презентаций новых флагманских смартфонов от крупных производителей. В последняя время в Сети начало появляться все больше информации об этих устройствах. Мы решили собрать ее в один материал и предположили, какими станут эти аппараты.
Нужно больше камер!
Недавно компания Samsung представила первый в мире смартфон с четырьмя камерами — Galaxy A9 (2018), а до этого Huawei сначала запустила в продажу трехкамерный P20 Pro, а позже и Mate 20 Pro. Скорее всего, в следующем поколении флагманских аппаратов камер станет еще больше.
Например, Nokia
Новинка от Huawei (возможно, ее назовут P30 Pro)
Флагманские Galaxy S10 и Galaxy S10+ от Samsung, вероятно,
В целом, идея с отдельными камерами для определенного вида съемки выглядит удачной — получается что-то наподобие специальных линз для профессиональных фотоаппаратов.
Кроме того, почти во всех топовых смартфонах для создания снимков лучшего качества теперь используются искусственный интеллект, который автоматически определяет условия, в которых ведется съемка, и в зависимости от этого оптимизирует ее параметры. Предположим, что в аппаратах следующего года можно рассчитывать на еще большую интеграцию подобных ИИ-алгоритмов.
«Монобровь» уходит в прошлое?
На недавней конференции для разработчиков в США Samsung
По последней информации, в грядущих топовых Galaxy S10 производитель
На рендерах ниже — возможный дизайн Samsung Galaxy S10.
Правда до сих пор непонятно, куда спрячутся остальные датчики вроде сенсора приближения. Кроме того, для продвинутой системы разблокировки по лицу кроме фронтальной камеры требуется ИК-излучатель, с размещением которого при полностью полноэкранном экране могут возникнуть проблемы.
Сгибаемые смартфоны
На мероприятии Samsung, на котором компания показала новые дисплеи Infinity, также
Представители Samsung заявили, что полноценная презентация аппарата пройдет в 2019 году. Скорее всего, устройство будут продавать по цене около 1700 долларов. Также известно, что в адаптации интерфейса смартфона принимали участие специалисты из Google — за счет этого на раскрытом экране девайса получится одновременно запускать не менее трех приложений.
О планах выпуска смартфона со сгибаемым дисплеем заявила и компания Huawei. «Почему вы все еще используете компьютер? Скорее всего из-за того, что экраны смартфонов слишком малы. Мы изменим это. Возможно, дисплей получится сложить», —
5G
Сети пятого поколения (5G) начнут развертываться уже совсем скоро. Например, в 16 городах Британии 5G
О намерениях весной 2019 года представить такой смартфон недавно заявили в Huawei, ранее о выпуске специальной версии флагмана Mi Mix 3 с поддержкой 5G
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Скорее всего, нас ждут аппараты со множеством камер, круглыми вырезами в дисплеях, сгибаемыми экранами и поддержкой сетей пятого поколения (5G).
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