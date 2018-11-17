Начинающая модель. Дочь Эвана Макгрегора снялась обнаженной

22-летняя Клара Макгрегор, дочь лауреата премии «Золотой глобус», звезды «Мулен Руж» и «Звездных войн» актера Эвана Макгрегора, снялась обнаженной и выложила снимки в инстаграм. Об этом написал британский таблоид Daily Mail .

В комментариях к смелым снимкам в инстаграме девушка отметила: «Мы читаем и пишем стихи не потому, что они хорошенькие. Мы делаем это, потому что мы люди, и люди наполнены страстью. Медицина, юриспруденция, бизнес и инженерия благородные и важные занятия для жизни, но поэзия, красота, романтика, любовь — это то, ради чего мы живем».

Клара Макгрегор делает первые шаги в модельном бизнесе. Так, вместе с младшей сестрой Эстер она снялась в рекламе Fendi. До этого девушка изучала фотографию в нью-йоркской художественной школе и много работала за кадром.