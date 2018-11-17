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Начинающая модель. Дочь Эвана Макгрегора снялась обнаженной

18.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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22-летняя Клара Макгрегор, дочь лауреата премии «Золотой глобус», звезды «Мулен Руж» и «Звездных войн» актера Эвана Макгрегора, снялась обнаженной и выложила снимки в инстаграм. Об этом написал британский таблоид Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от claramcgregor (@claramcgregor) 13 Ноя 2018 в 11:55 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от andrea mete (@andreamete) 5 Ноя 2018 в 1:15 PST

В комментариях к смелым снимкам в инстаграме девушка отметила: «Мы читаем и пишем стихи не потому, что они хорошенькие. Мы делаем это, потому что мы люди, и люди наполнены страстью. Медицина, юриспруденция, бизнес и инженерия благородные и важные занятия для жизни, но поэзия, красота, романтика, любовь — это то, ради чего мы живем».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от andrea mete (@andreamete) 10 Ноя 2018 в 4:22 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от andrea mete (@andreamete) 9 Ноя 2018 в 7:45 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от andrea mete (@andreamete) 6 Ноя 2018 в 8:00 PST

Клара Макгрегор делает первые шаги в модельном бизнесе. Так, вместе с младшей сестрой Эстер она снялась в рекламе Fendi. До этого девушка изучала фотографию в нью-йоркской художественной школе и много работала за кадром.

 
 
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Запомните это имя. Клара Макгрегор, начинающая модель. Дочь знаменитого актера Эвана Макгрегора
 
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