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"Так злюсь, что готова убивать. Что делать с приступами ярости?" Отвечает психолог

18.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Сегодня разберемся, как себя вести, если все "бесит, бесит, ааа, бесит!". Смотрите, чтобы успокоиться и не натворить дел.

 
 
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Если вас все "бесит, бесит, ааа, бесит!", наш психолог Павел Зыгмантович подскажет, что делать. (Хотя бы чтобы никого не убить.)
 
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