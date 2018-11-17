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"Так злюсь, что готова убивать. Что делать с приступами ярости?" Отвечает психолог
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
Сегодня разберемся, как себя вести, если все "бесит, бесит, ааа, бесит!". Смотрите, чтобы успокоиться и не натворить дел.
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Если вас все "бесит, бесит, ааа, бесит!", наш психолог Павел Зыгмантович подскажет, что делать. (Хотя бы чтобы никого не убить.)
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