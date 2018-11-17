"Так злюсь, что готова убивать. Что делать с приступами ярости?" Отвечает психолог

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Сегодня разберемся, как себя вести, если все "бесит, бесит, ааа, бесит!". Смотрите, чтобы успокоиться и не натворить дел.