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Юзеф Сурконт: «Надо любить землю, и она отплатит добром»

18.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Юзеф Сурконт: «Надо любить землю, и она отплатит добром»

КСУП «Элит-Агро Больтиники» всегда славилось высокими показателями. Из года в год здесь стабильный урожай, хорошие надои молока и привесы. За всем этим стоит каждодневный кропотливый тяжелый труд аграриев, животноводов и, конечно же, умелое профессиональное руководство. Уже шестнадцать лет сельхозпредприятие успешно возглавляет Юзеф Сурконт. В текущем году указом Президента он награжден медалью «За трудовые заслуги». В канун профессионального праздника мы встретились с Юзефом Станиславовичем, чтобы пройти вместе путь его становления как рачительного хозяина, болеющего душою за сельское хозяйство руководителя.

— Юзеф Станиславович, как уроженка заболотского края знаю, что фамилия Сурконт очень распространена у наших соседей, в Больтишском сельском совете даже есть деревушка с аналогичным названием. Вы не оттуда родом?

— Да, это моя малая родина. Когда-то в деревне была только такая фамилия, позже добавились Стацевичи, Кречи. Так что, и дед мой, и отец были Сурконтами. К тому же, я полный тезка своего дедушки. Горжусь тем, что такую же фамилию носил знаменитый польский инженер. А в Сибири жил генерал российской армии Сурконт, также выходец из нашей деревни. Точно не знаю, но, возможно, мы в родстве (улыбнулся).

— Чувствуется, что свое генеалогическое дерево знаете досконально и трепетно относитесь к малой родине. Как проходили детские годы деревенского мальчишки?  Наверняка, как и все, помогали родителям по-хозяйству…

—  А как иначе? Когда мне было 9-10 лет, на ферме в Пелясе вместе с мамой вручную доил коров. Это, конечно, был тяжелый труд. Помню, с братом и сестрой по 8 дней за сезон отбывали «кулейку» (так называли в деревне очередь по выпасу животных — прим. автора). Родители нас жалели. На зорьке, часов в пять, сами выгоняли скот в поле, а мы спали до семи. Потом заменяли маму с папой, которым надо было идти на работу. Отец был трактористом в хозяйстве. Не буду лукавить, семья жила в достатке. Всегда держали огромное хозяйство, садили картофель на сотках. К труду на земле я приучен с детства.

— А не возникало ли желания вырваться в город, отдалиться от деревни?

— Была когда-то одна мечта… (немного помолчав) Хотел в мореходку поступить. Но потом передумал. Мог и в милицию пойти. После армии — служил в Украине в ракетных войсках стратегического назначения — в Вороновском РОВД предложили поступать в Харьковскую школу милиции. Подготовили все необходимые документы, но в последнюю минуту вновь меня что-то остановило. Думаю, глубоко в душе все же чувствовал: земля — это и моя работа, и жизнь.

— Юзеф Станиславович, как складывался Ваш профессиональный путь?

— Начинал в колхозе «Правда» (ныне — КСУП «Больтишки») семеноводом. Работая, заочно учился в Гродненском сельскохозяйственном институте по специальности «агрономия». Через некоторое время переехал в Больтиники. Это решение не было спонтанным. К тому времени уже был женат. Возник квартирный вопрос. Поэтому и отправились с супругой Галиной на ее малую родину, где нам выделили жилье. Работал заведующим участком в колхозе имени Гагарина (сейчас — КСУП «Элит-Агро Больтиники»), затем агрономом. А позже возглавил сельхозпредприятие. Даже не верится, что с тех пор прошло тридцать два года.

Скажу честно, на руководящей должности очень пригодились знания, полученные в Новогрудском профессионально-техническом училище, где, кроме предметов по моей основной специальности, преподавали животноводство, экономику, бухучет, а также в Академии при Президенте. Уверен, знания лишними не бывают. А точные науки, экономика, с которой связаны все расчеты, директору сельхозпредприятия в работе просто необходимы. К примеру, я быстро считаю — в уме могу умножать цифры до 30-ти. Спасибо за это учителю математики Пелясской школы Галине Михайловне, к сожалению, фамилию ее не помню, особые слова благодарности — классному руководителю Софье Мечиславовне Тевель.


Юзеф Сурконт: «Надо любить землю, и она отплатит добром»

— Работать с людьми всегда было непросто, а тем более координировать их деятельность и направлять. Помогает ли Вам в работе с кадрами полученный опыт на прежних должностях?   

— Несомненно. За это время усвоил прописную истину: успех предприятия на 99% зависит от людей, которые работают день и ночь. Поэтому их надо ценить, уважать. Если они трудятся на совесть, всегда готов помочь и поддержать.

Считаю, от профессионализма кадров зависит благосостояние хозяйства, а значит и всех его работников. Человек должен болеть за свое дело, а на работе должны гореть глаза. В какой бы должности я ни работал, всегда хотел это видеть в коллегах и подчиненных и требовал порядка в любых делах. Если человек чего-то недопонимает, нужно научить его.

— Ни для кого не секрет, что основной источник дохода сельхозпредприятий — животноводство…

— 70% нашей выручки — молоко и мясо. Это хорошие деньги. У нас большое поголовье крупного рогатого скота — 115-118 голов на 100 гектаров сельхозугодий, что считается хорошим показателем. В текущем году мы заготовили корма на уровне прошлого года. Чтобы возместить потерю, полученную из-за недобора зерна, покупаем на Лидском КХП комбикорма, уже теперь думаем о предстоящей зимовке. Важное условие для содержания скота — обеспечение комфорта. Это в первую очередь, повторюсь, зависит от квалифицированных кадров как зоо- и ветспециалистов, так и простых тружеников. Мы запаслись необходимой техникой, реконструировали фермы.

 — Лишних денег в сельском хозяйстве не бывает, но при всех экономических трудностях вы находили возможность строить объекты за собственные средства…

— И за свои, и за кредитные средства построены два молочно-товарные комплексы «Забейги» и «Литвица». Все восемь ферм, имеющихся в сельхозпредприятии, приведены в надлежащее состояние. Построили и картофелехранилище. Ведь сегодня без него невозможно заниматься выращиванием второго хлеба. В этом году засыпали туда более двух тысяч тонн.

— Юзеф Станиславович, без помощи сельхозпредприятия не обходятся учреждения культуры и образования, находящиеся на его территории.

—  По возможности стараемся помочь всем. Идем навстречу школе, двум детским садам, а также Беняконскому филиалу Вороновской детской школы искусств. Во-первых, эти учреждения посещают дети наших работников. Во-вторых, везде должны быть уют, чистота и порядок. В-третьих, в случае необходимости мы всегда можем рассчитывать на помощь педагогов.

— Наверное, за три десятка лет жизни в Больтиниках Вы прикипели душой к этим местам?

— Это моя вторая малая родина. Здесь я пустил корни, здесь родились и выросли мои дети Вадим и Алена. Но все равно тянет в Сурконты. Родители ушли из жизни, а домик остался. Там мне знакома каждая тропинка. Даже не могу выразить словами, какие воспоминания и чувства переполняют меня в тот миг, когда бываю в родной деревушке.

— Юзеф Станиславович, пусть малая родина остается для Вас не только кладезем теплых воспоминаний, но и источником сил для новых начинаний. Успехов Вам и всему коллективу, процветания предприятию. Спасибо за беседу. С профессиональным праздником!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 

Людмила Силицкая, директор Беняконской средней школы:

— В должности директора я десятый год. Все эти годы КСУП «Элит-Агро Больтиники» — наши надежные шефы и партнеры. Сельхозпредприятие помогает школе в посадке, обработке и реализации картофеля, вырученные деньги за который идут на укрепление материально-технической базы учреждения. Благодаря спонсорской помощи в школе практически каждый год что-то приобретается. Например, установлены жалюзи в фойе первого этажа, куплен телевизор, компьютер в кабинет физики, появились кованые калитка и ворота, козырек, сделали у главного входа ступеньки с пандусом. Большое подспорье оказывает сельхозпредприятие и в благоустройстве территории. Это и окос растительности, и запашка пришкольного участка, и подсыпка дороги во внутреннем дворе, и многое другое.

Юзеф Станиславович всегда идет на контакт. Ему и всем труженикам сельхозпредприятия желаю крепкого здоровья, чтобы все идеи и планы реализовывались, а КСУП «Элит-Агро Больтиники» всегда было элитным.

Тадеуш Тупко, председатель Беняконского сельисполкома:

— Юзеф Станиславович — прекрасный организатор, принципиальный, строгий, но справедливый руководитель. Помимо того, что оказывает поддержку многим организациям на территории сельсовета, ведет активную общественную деятельность, он является депутатом районного и сельского Совета депутатов, заместителем председателя сельского Совета. Всегда заботится о благоустройстве наших населенных пунктов. Рад, что государство по достоинству оценило трудовые заслуги Юзефа Станиславовича.

 
 
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КСУП «Элит-Агро Больтиники» всегда славилось высокими показателями. Из года в год здесь стабильный урожай, хорошие надои молока и привесы. За всем этим стоит...
 
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