Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса





Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Ваш труд всегда был ответственным, нелегким. И потому издревле пользовался особым почетом и уважением. Вот и сегодня сфера, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших как для экономики района, так и для благополучия всех жителей нашего края. Убирая хлеб, вы укрепляете богатство нации, совершенствуя животноводство, обеспечиваете продовольственную безопасность страны, поставляя на столы земляков продукты питания, заботитесь о здоровье людей.

Сегодня агропромышленный комплекс района стремится полнее реализовать свой потенциал: строятся новые фермы, внедряются передовые технологии и принципы производства. Но главное то, что за всем этим стоят трудолюбивые и честные люди. Ваш профессионализм, самоотдача и преданность избранному делу, рачительное и продуктивное использование земли заслуживают самых теплых слов признательности. Позвольте пожелать вам и вашим семьям богатых урожаев, счастья и крепкого здоровья.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.