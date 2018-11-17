ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

18.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Ваш труд всегда был ответственным, нелегким. И потому издревле пользовался особым почетом и уважением. Вот и сегодня сфера, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших как для экономики района, так и для благополучия всех жителей нашего края. Убирая хлеб, вы укрепляете богатство нации, совершенствуя животноводство, обеспечиваете продовольственную безопасность страны, поставляя на столы земляков продукты питания, заботитесь о здоровье людей.

Сегодня агропромышленный комплекс района стремится полнее реализовать свой потенциал: строятся новые фермы, внедряются передовые технологии и принципы производства. Но главное то, что за всем этим стоят трудолюбивые и честные люди. Ваш профессионализм, самоотдача и преданность избранному делу, рачительное и продуктивное использование земли заслуживают самых теплых слов признательности. Позвольте пожелать вам и вашим семьям богатых урожаев, счастья и крепкого здоровья.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса района! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников сельского...
 
Новости дня
Новости разные
 
XIV Брестский ночной полумарафон - ориентирование IX Рогейн памяти Михаила Карпеша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика