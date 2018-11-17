Три поражения из трех. «Лидсельмаш» бесславно завершил участие в Лиге чемпионов по мини-футболу





В чешском городе Хрудим завершился элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу в подгруппе «D». «Лидсельмаш» за единственную путевку в «финал четырех» сражался с «Кайратом» (Казахстан), командами «Аква & Сапоне» из Италии и «Хрудим» из Чехии.

К важному международному турниру представитель Лиды подошел далеко не в оптимальной форме, с большим количеством травмированных футболистов. Впрочем, свое веское слово в распределении мест сказал и высокий уровень мастерства соперников. В итоге во всех трех поединках «Лидсельмаш» уступил с крупными счетами.

«Лидсельмаш» — «Хрудим» — 0:4

«Лидсельмаш» — «Кайрат» — 2:7 (Воронин, Жигалко)

«Лидсельмаш» — «Аква & Сапоне» — 3:11 (Тодуа, Кандратович, автогол).

Положение команд: 1. «Кайрат» — 9 очков; 2. «Аква & Сапоне» — 6 очков; 3. «Хркдим» — 3 очка; 4. «Лидсельмаш» — 0 очков.