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Три поражения из трех. «Лидсельмаш» бесславно завершил участие в Лиге чемпионов по мини-футболу

18.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Три поражения из трех. «Лидсельмаш» бесславно завершил участие в Лиге чемпионов по мини-футболу

В чешском городе Хрудим завершился элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу в подгруппе «D». «Лидсельмаш» за единственную путевку в «финал четырех» сражался с «Кайратом» (Казахстан), командами «Аква & Сапоне» из Италии и «Хрудим» из Чехии.

К важному международному турниру представитель Лиды подошел далеко не в оптимальной форме, с большим количеством травмированных футболистов. Впрочем, свое веское слово в распределении мест сказал и высокий уровень мастерства соперников. В итоге во всех трех поединках «Лидсельмаш» уступил с крупными счетами.

  • «Лидсельмаш» — «Хрудим» — 0:4
  • «Лидсельмаш» — «Кайрат» — 2:7 (Воронин, Жигалко)
  • «Лидсельмаш» — «Аква & Сапоне» — 3:11 (Тодуа, Кандратович, автогол).

Положение команд: 1. «Кайрат» — 9 очков; 2. «Аква & Сапоне» — 6 очков; 3. «Хркдим» — 3 очка; 4. «Лидсельмаш» — 0 очков.

 
 
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В чешском городе Хрудим завершился элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу в подгруппе «D». «Лидсельмаш» за единственную путевку в «финал четырех» сражался с...
 
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