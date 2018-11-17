Дмитрий Барашко и Александр Хроленков из ОАО «Рогинь» в сельском хозяйстве работают порядка 30 лет





О том, что труд механизаторов не из легких, не понаслышке знают Дмитрий Барашко и Александр Хроленков из ОАО «Рогинь». Стаж работы каждого из них в сельском хозяйстве составляет порядка 30 лет.

Земледельцы – люди незаменимые в сельскохозяйственной отрасли, а если еще и профессию выбрали по зову сердца, то трудятся добросовестно и с полной отдачей. На них равняются и стараются брать пример молодые механизаторы. Все это с уверенностью можно отнести и к нашим героям, которые за годы работы в совершенстве освоили профессию тракториста. Им по плечу выполнение работ любой сложности. Вот и в день нашей встречи мне довелось застать их буквально перед самым выходом в поле, на мехдворе КСУП «Совхоз «Потаповский», где они оказывают помощь коллегам в уборке кукурузы.

– Отдыхать и расслабляться нам некогда, ведь работа в сельском хозяйстве кипит круглый год. Зимой занимаемся подготовкой техники к посевным работам, весной – заготовкой трав, летом трудимся на жатве зерновых, а осенью – на уборке кукурузы, – делятся механизаторы. – Мы родились и выросли в сельской местности, и труд аграриев у нас был все время на виду, поэтому, выбирая профессию, знали, что будем работать только на земле. Конечно же, в работе всякое бывало, но мы ни разу не пожалели о сделанном когда-то выборе.

Совсем скоро будет убрана с полей последняя кукуруза, и у механизаторов появится чуть больше свободного времени, которое можно посвятить своей семье. И хотя дети не пошли по стопам своих родителей, все же определенное отношение к сельскому хозяйству они имеют. Так, сын Александра Хроленкова вместе с отцом на протяжении шести лет принимает участие в уборочной кампании, а это говорит о том, что любовь к земле и сельскому труду передается по наследству.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.