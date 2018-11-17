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Домашняя "Пепперони". Готовим дома тесто для пиццы и 3 варианта начинки

18.11.2018 08:42 — Разное | Tut.by  
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Если городским пиццериям трудно вам угодить и хочется порадовать домашних пиццей собственного приготовления, мы готовы помочь. Рассказываем, как приготовить вкуснейшее тесто для пиццы, на котором вы можете экспериментировать с абсолютно любыми начинками.

Тесто для пиццы

Ингредиенты:

  • Творог 5% — 250 г;
  • Мука — 2 стакана;
  • Вода — 4 ст.л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Масло подсолнечное — 4 ст.л.;
  • Сода, гашенная уксусом — ½ ч. л.;
  • Соль — по вкусу.

Как готовить?

  1. Творог смешать с яйцами.
  2. Добавить соль, масло и воду, перемешать до однородности.
  3. Добавить муку. Погасить соду. Вымешать до однородности.
  4. Тесто раскатать, перенести на противень, присыпанный мукой. Выложить начинку и выпекать 20- 25 минут при температуре 180 градусов.

Варианты начинок:

С морепродуктами


Источник рецепта и фото: liza.ua

Ингредиенты:

  • Очищенные креветки — 50 г;
  • Соленая семга — 50 г;
  • Сыр моцарелла — 60 г;
  • Сыр гауда — 30 г;
  • Томатный соус — 2 ст.л.;
  • Орегано, сухой укроп — по вкусу.

Как готовить?

  1. На подготовленную основу теста нанести тонкий слой томатного соуса (или сливочного соуса по желанию).
  2. Нарезать пластинками сыр моцарелла и равномерно распределить по поверхности пиццы. Разложить кусочки соленой семги и сырые креветки.
  3. Посыпать тертым твердым сыром гауда (или любым другим твердым сыром).
  4. Присыпать орегано и сухим укропом.
  5. Выпекать пиццу 10 минут при температуре 180 градусов.

«Пепперони»


Источник рецепта и фото: liza.ua

Ингредиенты:

  • Сыр моцарелла — 100−150 г;
  • Колбаса пепперони — 100 г;
  • Соус томатный — 80−100 г;
  • Оливковое масло — 10 мл;
  • Маслины — по вкусу.

Как готовим?

  1. Смазать томатным соусом тесто. Посыпать тертым сыром моцарелла.
  2. Выложить нарезанную тонкими кружками колбасу пепперони.
  3. Сверху посыпать кольцами маслин.
  4. Запекать пиццу в нагретой до 250−300 градусов духовке не более 10 мин.
  5. Смазать края готовой пиццы оливковым маслом и подать ее горячей.

Деревенская


Источник рецепта и фото: woman365.ru

Ингредиенты:

Сыр моцарелла — 80 г;

Жареные шампиньоны — 50 г;

Бекон — 30 г;

Жареный лук — 30 г;

Жареный картофель — 50 г;

Соус бешамель — 1 ст.л.;

Орегано — по вкусу.

Как готовим?

  1. Помыть и нарезать шампиньоны, а затем пожарить в небольшом количестве растительного масла.
  2. Посолить грибы по вкусу. Пожарить до золотистого цвета мелко порезанный лук.
  3. Обжарить в растительном масле порезанный небольшими кубиками картофель. Нарезать кусочками бекон.
  4. Натереть на крупную терку сыр моцарелла.
  5. Смазать тесто молочно-сливочным соусом бешамель. Посыпать сверху тертым сыром моцарелла.
  6. Равномерно рассыпать по всей поверхности пиццы подготовленные заранее бекон, жареные грибы, лук и картошку. Слегка присыпаем орегано.
 
 
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