Если городским пиццериям трудно вам угодить и хочется порадовать домашних пиццей собственного приготовления, мы готовы помочь. Рассказываем, как приготовить вкуснейшее тесто для пиццы, на котором вы можете экспериментировать с абсолютно любыми начинками.
Тесто для пиццы
Ингредиенты:
Творог 5% — 250 г;
Мука — 2 стакана;
Вода — 4 ст.л.;
Яйца — 2 шт.;
Масло подсолнечное — 4 ст.л.;
Сода, гашенная уксусом — ½ ч. л.;
Соль — по вкусу.
Как готовить?
Творог смешать с яйцами.
Добавить соль, масло и воду, перемешать до однородности.
Добавить муку. Погасить соду. Вымешать до однородности.
Тесто раскатать, перенести на противень, присыпанный мукой. Выложить начинку и выпекать 20- 25 минут при температуре 180 градусов.
Варианты начинок:
С морепродуктами
Ингредиенты:
Очищенные креветки — 50 г;
Соленая семга — 50 г;
Сыр моцарелла — 60 г;
Сыр гауда — 30 г;
Томатный соус — 2 ст.л.;
Орегано, сухой укроп — по вкусу.
Как готовить?
На подготовленную основу теста нанести тонкий слой томатного соуса (или сливочного соуса по желанию).
Нарезать пластинками сыр моцарелла и равномерно распределить по поверхности пиццы. Разложить кусочки соленой семги и сырые креветки.
Посыпать тертым твердым сыром гауда (или любым другим твердым сыром).
Присыпать орегано и сухим укропом.
Выпекать пиццу 10 минут при температуре 180 градусов.