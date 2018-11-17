Репетиция зимы: спасатели Беларуси провели учения и на земле, и на воде

В Беларусь настоящие холода еще не пришли. Первый снег увидели только жители северных областей. Но спасатели уже готовятся к ухудшению погодных условий и чрезвычайным ситуациям. Все действия отрабатывали на специальных учениях в городе Молодечно. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова наблюдала за тренировкой.

Снежный занос. Водитель не справился с управлением и автомобиль оказался в кювете. На помощь спешат спасатели на квадроцикле и бригада скорой помощи. К счастью, это только сценарий учений. Разные службы готовятся работать в экстремальных погодных условиях.

«В таких маневрах самое сложное – своевременно сообщить о чрезвычайной ситуации, проинформировать население о том, что проводятся такие работы, чтобы не было паники», – сказал начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович.

Спасательные действия и на земле, и на воде. С наступлением холодом рыбаков и желающих сократить путь по замерзшей реке немало. В этот раз двух любителей зимней ловли спасли. Для них развернули пункт обогрева.

По легенде из-за обильного снегопада и плохой видимости столкнулись два состава. Вагон с радиоактивными веществами взорвался. Отряд химической защиты катастрофу ликвидировал. А спасатели на вертолете эвакуировали посетителей универсама, расположенного рядом со станцией.

«Все службы готовы к оперативному устранению мероприятий, но по ряду направлений мы углубленно изучим вопросы. Это мероприятий по очистке лесов вдоль линии электропередач. Здесь предстоит довольно серьезная работа», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.

И хоть спасатели к экстремальным условиям готовы, они все же надеются, что зима сюрпризов не преподнесет. Правда, у синоптиков свои прогнозы: ждать непогоды осталось недолго. Уже в выходные похолодает до минус 13.