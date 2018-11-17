На виражах времени. Эдуард Жебровский





В архивных материалах «На страже» о волковысской ИК № 11 нередко встречается имя председателя ветеранской организации учреждения полковника внутренней службы в отставке Эдуарда Жебровского. Он трудился в колонии на протяжении нескольких десятилетий и сегодня продолжает вносить вклад в ее развитие Случайность или судьба?

Прошедший путь от инженера по организации труда до руководителя учреждения Эдуард Эдмундович недавно встретил 60-летний юбилей. После выхода в отставку он работает здесь юрисконсультом штаба. Иначе и быть не могло, ведь опыт специалиста всегда был востребован. Коллеги отзываются о бывшем начальнике как о человеке, который обязательно поможет советом, поддержит добрым словом и найдет выход из любой сложной ситуации.

Молодым сотрудникам интересны рассказы Э. Жебровского о том, как происходило становление ИК на протяжении многих лет: о маленьких и больших победах коллектива, нелегких временах после распада Советского Союза. О былом ветеран говорит последовательно, кажется, даже без эмоций, но это только на первый взгляд. Искрящиеся глаза невольно выдают приятные переживания бывшего руководителя «одиннадцатки».

Выпускник отделения промышленного и гражданского строительства Бобруйского сельскохозяйственного техникума признается: ни в детстве, ни в юности всерьез не задумывался о том, чтобы примерить погоны. Однако по стечению обстоятельств, а может, волею судьбы, стал офицером.

- После срочной службы было огромное желание поступить в высшее учебное заведение, но из-за поздней демобилизации не успел подать документы, - вспоминает Э. Жебровский. - А вскоре в родном Волковыске меня пригласил на службу замначальника колонии по политико-воспитательной работе Ромуальд Олешкевич. Работа в закрытом учреждении не пугала: в армии привык к порядку и дисциплине. Понимая, что расширяющаяся ИКнуждается в новых сотрудниках, принял предложение, тем более что руководство обещало направить меня в вуз.

Было очевидно: на новом поприще придется нелегко, но перед сложностями не пасовал - учился взаимодействовать в коллективе, закалял характер. Тогда будущий руководитель усвоил первые важные жизненные уроки, благодаря которым стал упорно двигаться к намеченной цели.

Э. Жебровский демонстрирует вырезки из волковысской «Местной газеты», где в серии публикаций его наставник Ромуальд Викторович рассказывал о разных этапах в работе учреждения.

Одна из пожелтевших страниц повествует о том, что в 1974 году было принято решение о ликвидации на территории колонии старого кирпичного завода и смене режима содержания с общего на строгий. Руководству наряду с обновлением производственной базы пришлось принимать непростой контингент, в том числе немало особо опасных преступников. Такие перемены негативно сказывались на результатах деятельности, и в конце 1970-х колонию признали худшей в стране.

В поисках выхода из сложившейся ситуации активно улучшали условия содержания осужденных: кирпич от разобранных корпусов использовали для возведения котельной, построили новый цех, где изготавливали комплектующие для Минского радиозавода (ныне - холдинг «Горизонт»). Новое производство освоили в рекордные сроки: всего за месяц.

Тем временем в учреждение прибыло пополнение из новых сотрудников - удалось заполнить все вакантные места. Однако многие не выдерживали физической, а чаще - психологической, нагрузки и уходили. Эдуард Жебровский остался…

Сегодня невозможно представить себе осужденного подшофе, а несколько десятков лет назад факты, когда спиртное перебрасывали через забор или проносили на территорию, не были редкостью. После смены режима проблема стала еще острее. Друзья сидельцев шли на разные хитрости, чтобы передать крепкие напитки. А однажды в колонии произошла трагедия. Для производственных нужд в «одиннадцатку» завезли спиртосодержащую жидкость - после ее употребления от отравления скончались шесть человек.

На виражах времени

Вскоре Эдуарда Эдмундовича назначили начальником отряда, параллельно он окончил Гродненский госуниверситет. Перспективного выпускника приглашали на работу в районные прокуратуру и отдел внутренних дел, но офицер продолжил трудиться в оперативно-режимном отделе колонии.

Позже наладили производственные связи с крупными заводами, все осужденные были трудоустроены. За счет прибыли в «одиннадцатке» улучшались материально-бытовые условия: благоустраивались помещения медчасти, столовой, клуба. Здесь же функционировало большое подсобное хозяйство со свинокомплексом. Волковысская ИТК оказалась на передовых позициях в стране по строительству жилья для личного состава. Сотрудники регулярно получали ключи от квартир, а в районе Волпянского водохранилища для них была оборудована база отдыха, которая после ремонта функционирует по сей день.

Существенным корректировкам деятельность учреждения подверглась после распада Советского Союза. Объемы производства по госзаказу были сведены к минимуму: осужденные в одночасье оказались без дела. Огромные цеха простаивали, активным остался лишь участок деревообработки.

Пока одни сотрудники пытались максимально охватить контингент воспитательными мероприятиями, другие искали по всей стране мелкие заказы.

И результат не заставил себя ждать. Были заключены краткосрочные договоры, позволявшие на некоторое время занять подопечных. Больше рабочих мест в колонии появилось благодаря сотрудничеству с крупным предприятием по переработке вторсырья. Немного позже поступил заказ от Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова.

Вместе с тем начала возрастать численность осужденных - отбывавших наказание белорусов возвращали на родину со всей территории бывшего Союза. Сложно приходилось с теми, кто прежде находился в учреждениях в северных регионах России. Среди них было немало особо опасных рецидивистов, которые не только сами нарушали порядок, но и склоняли к противостоянию с администрацией остальных.

Эдуард Эдмундович вспоминает, как однажды на территорию колонии перебросили большое количество спиртного. А ночью пьяные дебоширы из двух отрядов устроили беспорядки: взломали дверь в кабинете начальника отряда и уничтожили все документы, поломали мебель.

- Сотрудники Волковысского, Свислочского и Зельвенского райотделов внутренних дел оцепили территорию, - рассказывает ветеран. - Было решено направить туда военнослужащих из в/ч 7404. Пока дожидались их прибытия из Барановичей, на возвышенности у учреждения выставили бронетранспортер. Развернутая башня с пулеметом отрезвила горячие головы. Чуть позже подопечные признались, что, завидев спецтехнику, все оторопели и опустились на пол, где пролежали до завершения операции. Моя задача, как и других оперативных сотрудников, заключалась в сборе информации о зачинщиках беспорядков. В отношении их были возбуждены уголовные дела. Фигурантов отправили в барановичский СИЗО. Там же провел неделю в командировке и я, оказывая содействие следователям.

Случались и побеги из колонии. Двое мужчин спрятались в темном углу и умышленно спровоцировали сработку охранной системы. Пеняя на проливной дождь, специалисты приняли ее за ложную тревогу и на время отключили оборудование. Улучив момент, сообщники покинули территорию колонии через основное ограждение. Поймали беглецов под Барановичами. По дороге они угнали принадлежавший колхозу автомобиль, напали на домовладение и изнасиловали женщину. Преступников приговорили к длительным срокам лишения свободы.

В другом случае у нарушителя, которого молодой сотрудник сопровождал в штрафной изолятор, случился нервный срыв. Мужчина с криками бросился в сторону вышки, чтобы перелезть через забор. Беглеца, уже находившегося на основном ограждении, вовремя подоспевшему Эдуарду Эдмундовичу удалось схватить за ногу. Еще немного - и часовой бы открыл огонь. На помощь пришли контролеры. Противостояние продолжалось несколько минут, но участникам тех событий они показались вечностью.

Будучи ответственным руководителем, Э. Жебровский старался улучшить условия и для осужденных, и для сотрудников. Усилиями офицера на территории учреждения было высажено 180 кустов роз. В рамках государственной инвестпрограммы караульное помещение в «одиннадцатке» оснастили современным оборудованием, местами отдыха для военнослужащих. Также здесь появились отвечающие всем требованиям арестный дом, банно-прачечный комбинат, жилые помещения.

Ветеран отмечает: работать в команде единомышленников легко, и ему в этом отношении повезло. Много лет плечом к плечу полковник внутренней службы в отставке трудился с Александ-ром Ничипоруком, Николаем Тарасенко, Владимиром Харитоником, Алекса-ндром Горбачем, Виктором Оксентюком, Сергеем Янцевичем, Анатолием Акудовичем и многими другими. Благодаря их энтузиазму и преданности общему делу удавалось преодолевать любые трудности.