"Щенок несколько дней сидел под решеткой. Туда его посадили дети". Истории спасения животных

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

А сегодня ловите новые истории (если в этом выпуске вы не нашли свою — без паники! мы выдаем их дозированно, чтобы уберечь мимиметры) и новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«С появлением Сони я стала больше задумываться о жизни бездомных животных»

Сонечку подарил мне муж. Я всегда питала слабость к мохнатым друзьям и мечтала о домашнем любимце. В приоритете были зверушки из приюта, но супруг меня опередил. Так в нашем доме появилась маленькая вислоухая шотландка с крепким характером своих именитых предков. После нескольких месяцев притирок, небольших дрессировок и бесконечных умилений наконец осознала: я полюбила эту кошку окончательно и бесповоротно. Всем сердцем.





Имеет привычку сидеть как человек и спать на спине. Этим очень забавляет!

Любимая игра — прятки. Как только наши взгляды пересекаются, я скрываюсь за ближайшим «укрытием». Тогда она начинает охотиться и медленно, очень тихо подкрадывается. Бывает весьма неожиданно, ведь не всегда знаешь, с какой стороны решит напасть.

Несмотря на свою породу, Соня обожает гулять на улице. С неимоверным интересом изучает каждый сантиметр травянистого покрытия. Каждая наша прогулка — как глоток позитива для прохожих и соседей.





Соня — местная всезнайка. Проводит много времени, глядя в окно, и порой мне кажется: если бы она умела разговаривать, то к вечеру делилась бы нескучными байками о жизни соседской шпаны. Этакая кошачья версия хичкоковского «Окна во двор».

Одно время для Соньки велась отдельная страничка в Instagram. Появилась своя аудитория, и посты с ноткой юмора и «кошачьих мыслей» находили отклик у разных людей.





Что еще сказать о своей красавице? Не знаю, как раньше жила без нее. Счастье, когда тебя встречает дома любимая мордашка. Крутится под ногами и дает понять, что соскучилась по тебе не меньше. Нравится ее плюшевая шерсть. То, как сопит. Как трется о лицо своей мордочкой и урчит от удовольствия. Как бегает по квартире в режиме «торпеда» и периодически проверяет наполненность миски вкусняшками. Смотришь на нее и понимаешь: счастливая кошка. И желаешь такого же счастья каждой зверушке.





С появлением Сони я стала больше задумываться о жизни бездомных животных. Стала носить с собой в сумочке корм. И всегда при встрече с дворовым мохнатым другом мне есть чем его угостить. И от этого, хоть и на капельку, на душе становится теплее.

Любите наших маленьких соседей по планете. Мы в ответе за них и за их жизни.

«Я сказала: „Мы найдем щенку семью!“ Но в душе я уже не хотела никому ее отдавать»

Эта история о том, как дворянинка Линда появилась в нашей семье и в нашем сердце.





Ночью в сырую и дождливую погоду я услышала крик о помощи. Кричал маленький щенок. Я вышла в поисках этого ребенка, но так и не смогла найти, ведь, как обычно, начинает действовать закон подлости, и щенок притих. Пришлось идти домой в расстроенном состоянии.

Наутро звуки повторились, и тогда я уже попросила своего папу поискать получше. Через некоторое время я увидела из окон, как мой папа и случайный прохожий поднимали решетку, под которой сидел щенок. Как выяснилось позже, щенок там сидел уже пару дней и его туда посадили дети! Щенок был очень голоден и истощен. Через пять минут он уже был у нас в квартире.





На вопрос «что мы будем делать с ним?» я ответила: «Приведем в чувство и найдем ему семью!». Но в душе я уже не хотела никому ее отдавать. Да, ее: это оказалась девочка, совсем нелепая, с большими ушами.

Наша собака, лабрадор, приняла щенка как своего родного…





И Линда стала нашим членом семьи! Я была безумно рада! В скором времени я переехала от родителей и Линду забрала с собой. Вот так и началась наша веселая жизнь.





Линда росла, а вместе с ней росли и ее мелкие пакости… То она мне сапоги «съела», то проводами поужинала, то обои в зале не понравились. В общем, чего только не было! Но это не мешало мне любить ее с каждым днем все сильнее и сильнее!

У нас на передержке то и дело появляются новые животные, и она совершенно дружелюбно ко всем относится, со всей душой, со всей лаской. Одна наша передержка перешла в постоянный дом для нашего кота Кузьмы. Они с Линдой лучшие друзья: вместе спят, вместе кушают, кот встречает Линду, когда мы приходим с прогулок.





Линда выросла доброй и ласковой собакой, преданной, ее глаза говорят об этом мне каждый день. Сейчас ей три года, и у нас вся жизнь впереди. Планируем переезд в другую страну и ни за что не оставим Линду. Линда будет главный пассажир! Всем любви и преданных друзей!

Они все еще ищут дом

Риша





Риша — прекрасная малышка! Здорова и с прививками. Скоро стерилизуем.

Семь месяцев. Как олененок прямо по телосложению. Приучена к выгулу и базовым командам. У Риши потрясный характер и смекалка. Добрая, понимающая, игривая, нежная! Только брать ее на ручки хочется и сильно-сильно обнимать. Знаете, очень сложно расставаться с подопечными, особенно когда долго знакомы и хочется всех оставить себе, но это невозможно.

Поэтому тот, кто готов удочерить нашу девочку, должен четко понимать, что собака — это член семьи! Никакой будки/цепи , этого вообще ни одна собака не заслужила.

Больше фотографий Риши тут .

Куратор:

+375293777494 — Яна

Айся





Айся, пятимесячный котенок, выкормленный с рождения человеком, ищет передержку или дом. Тут ситуация, когда говорят «забирать было нужно вчера».

Помогите красотке найти дом, ту самую любящую семью или передержку… Все необходимое есть. К лотку приучена, есть сухой корм для котят. Ладит с другими животными и детьми.

Очень ненавязчивая барышня!

Куратор:

+375293777494 — Яна

Мурочка





Сегодня познакомим вас с классической красавицей Муркой, которая родилась на улице, была подобрана и пристроена на передержку волонтером «ЗООшанса» Ириной.





Упитанная и воспитанная Мурочка ждет свою семью. Котя умеет тоненько мяучить, встречать с работы, бодаться и обнимать своими толстенькими лапками. Мурочка немного стесняшка, аккуратная и очень любит покушать.

Кошечке около 9 месяцев, здорова, стерилизована, чипирована и вакцинирована.





Звоните и приходите знакомиться!

Контакт:

+375 25 986−33−85 — Ирина.

Перегрин





В августе волонтер «ЗООшанса» Ольга проснулась ночью от плача котят под окном. Пошла посмотреть — вернулась с двумя подброшенными малышами. Один из них — Перегрин (лат. — иностранец, чужеземец).

Сегодня это лощеный красавчик пяти месяцев от роду: мраморные тигровые разводы на боках, длинноногий, крепкий и подтянутый! Пери любопытный, активный, жизнерадостный и очень ласковый котенок. Обожает поиграть и побегать, доброжелателен с другими котами. Очень любит гладиться и муркотать, лежа на коленях. Вырастет крупным, нежным и добрым котом.

Приходите за домашним счастьем! Контакт:

+375 29 650−19−46 Ольга

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Часто люди, увидев на улице погибающего от холода или болезни котика, ищут по интернету зоозащитные организации и звонят с просьбой забрать животное. К сожалению, не все понимают, что у нас нет приюта и волонтеры такие же обыватели — имеют работу и семьи, и брошенных котиков берут к себе домой. «ЗООшанс» поддерживает тех, кто готов дать подобранному коту временный приют.

Человек, который отвечает за финансовую сторону вопроса, контролирует лечение и пристройство животного, называется куратором. Тот, у кого временно живет питомец, считается «передержкой». По определенным правилам куратор оформляет паспорт питомца, составляет договор передержки между временным держателем и объединением.

Животное, которое попало в дом с улицы, содержится в специальной клетке отдельно от остальных питомцев (санузел, утепленный балкон, кухня, отдельная комната) на период карантина 21 день. Это делают, чтобы не заразить других животных. Также в небольшом пространстве котик быстро приучается ходить в лоток.

За это время питомец дважды посещает ветеринара для обследования. При необходимости проходит курс лечения. Ветеринар или куратор проводит обработку от блох и глистов.

Одновременно с лечением животное проходит адаптацию: его приучают к лотку, когтеточке, изучают характер, предпочтения в еде. Когда котик прошел карантин и выздоровел, куратор ищет ему новый дом. Приглашают фотографа из команды волонтеров для профессиональных снимков, пишут текст и начинают «пиарить».

Пиар — это составление текста о питомце, размещение на специализированных сайтах и в группах социальных сетей. Пиарит и куратор, и передержка, и команда пиарщиков «ЗООшанса». Часто волонтеры сами оплачивают объявления о пристройстве животных на интернет-ресурсах.

Как видите, спасение животных — дело рук не специально подготовленных и оснащенных всем необходимым «рейнджеров», а обычных людей. Вы тоже сможете:)