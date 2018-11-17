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В магазинах будет единая надбавка на алкоголь разных заводов

18.11.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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МАРТ своим постановлением от 19 октября № 80 внесло изменения в постановление об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов.



В соответствии с ними, в рамках одного субъекта торговли и (или) торгового объекта будет применяться единый уровень торговой надбавки на все виды таких товаров всех производителей, независимо от форм собственности, в разрезе наименований классификационных группировок алкогольных напитков.

При этом, как отмечает МАРТ, уровень применяемой торговой надбавки будет определяться субъектом торговли самостоятельно.

Данные меры призваны обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков и исключить возможную дискриминацию производителей при реализации субъектами торговли алкогольной продукции за счет установления различных торговых надбавок.

Постановление вступает в силу через месяц, то есть с 17 декабря.

 
 
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МАРТ своим постановлением от 19 октября № 80 внесло изменения в постановление об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше...
 
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