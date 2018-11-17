







- Для одного интервью вы сходу по памяти декламировали стихотворения.





- Было дело. Тогда процитировал то, что мне больше нравилось: Сергея Есенина "Не жалею, не зову, не плачу" и "Дыпламаваны Баран" Кандрата Крапівы.





- Что еще помните наизусть?





- Тарас Шевченко.





Как умру, похороните





На Украине милой.





Посреди широкой степи





Выройте могилу,





Чтоб лежать мне на кургане. Над рекой могучей,





Чтобы слышать, как бушует Старый Днепр под кручей.



