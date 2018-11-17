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Игорь Криушенко прочитал наизусть Тараса Шевченко. "Во мне есть и украинская кровь, поэтому интересовался его творчеством"

18.11.2018 08:41 — Разное | Партизан  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прочел наизусть стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко.



- Для одного интервью вы сходу по памяти декламировали стихотворения.

- Было дело. Тогда процитировал то, что мне больше нравилось: Сергея Есенина "Не жалею, не зову, не плачу" и "Дыпламаваны Баран" Кандрата Крапівы.

- Что еще помните наизусть?

- Тарас Шевченко. 

Как умру, похороните 

На Украине милой. 

Посреди широкой степи 

Выройте могилу, 

Чтоб лежать мне на кургане. Над рекой могучей, 

Чтобы слышать, как бушует Старый Днепр под кручей. 

Во мне есть и украинская кровь, наверное, поэтому интересовался творчеством Шевченко. К тому же учился во время СССР, тогда изучали культуру всех народов, — цитирует Криушенко "КП".

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прочел наизусть стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко.
 
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