ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолет ради соблюдения шаббата

18.11.2018 08:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Ультраортодоксальные израильские иудеи напали на бортпроводниц в самолете авиакомпании El Al. Они потребовали посадить воздушное судно, чтобы не допустить нарушения шаббата. Об этом сообщила в Facebook одна из пассажирок лайнера Рони Мейталь.

По словам девушки, 16 ноября Boeing 787 следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив, но задержался перед вылетом из США на два часа из-за снежной бури. На борту находилась группа из 70 ортодоксальных иудеев. Они попросили выпустить их из самолета еще до вылета, так как поняли, что не успеют к шаббату, но экипаж пообещал, что они прибудут вовремя, и убедил их остаться. Когда верующим стало ясно, что запоздание неизбежно, они набросились на стюардесс.

«Через шесть часов полета я услышала крики и увидела плачущую бортпроводницу. На нее подняли руку, ее толкали, угрожали выломать дверь кабины пилотов. И все это, чтобы не осквернять шаббат. (...) Кажется, заповедь соблюдения субботы важнее, чем любовь к ближнему», — написала Мейталь.

В итоге самолет посадили в Афинах до наступления субботы. Соблюдающие заповеди верующие остались в Греции, остальные улетели в Израиль рейсом другой авиакомпании.
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ультраортодоксальные израильские иудеи напали на бортпроводниц в самолете авиакомпании El Al. Они потребовали посадить воздушное судно, чтобы не допустить...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Нет ни душа, ни туалета, ютимся в промзоне". Белорусские дальнобойщики на себе прочувствовали забастовку во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика