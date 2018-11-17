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"Нет ни душа, ни туалета, ютимся в промзоне". Белорусские дальнобойщики на себе прочувствовали забастовку во Франции

18.11.2018 08:39 — Разное | Партизан  
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В субботу в разных регионах Франции проходят акции протеста недовольных повышением цен на бензин. С редакцией ABW.by связался дальнобойщик по имени Василий, который рассказал, что сейчас находится в рейсе во Франции и прочувствовал забастовку на себе.



Более того, он утверждает, что "нас здесь много и из-за этой забастовки мы не смогли выехать на нормальные паркинги". Василий рассказал:

- Я вчера разгрузился, хотел сегодня выехать на автобан, встать на хороший паркинг. Во Франции вообще хорошие паркинги: душ, туалеты есть, но я не смог въехать на автобан. Проездил 30 километров просто кругами, меня не выпустили. Каждый выезд, с какой стороны ты бы ни хотел выехать на автобан, он перекрыт. Да, если ты остановишься, тебя даже кофе напоят, коллеге моему так и пиво предлагали. Стой на здоровье, но на автобан не пускают. 

Приходится ютиться в промзоне. У меня здесь нет ни туалета, ни душа, просто стою. Вот сегодня суббота и буду стоять до понедельника. Придется мириться с этими французскими обстоятельствами... 

Как сообщалось, активисты в желтых светоотражающих жилетах перекрывают дороги, по последним данным, в акциях участвует около 283 тысяч человек по всей стране. Французское правительство хочет повысить в следующем году налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин – на 2,9%. Это, по замыслу чиновников, должно заставить французов пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или приобрести машины с электродвигателями.

К вечеру 17 ноября появилась информация, что в ходе акций протеста против повышения цен на бензин пострадали 227 человек, сообщает Parisien со ссылкой на МВД.


 
 
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В субботу в разных регионах Франции проходят акции протеста недовольных повышением цен на бензин. С редакцией ABW.by связался дальнобойщик по имени Василий, который...
 
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