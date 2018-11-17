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Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото

18.11.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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Страны Евросоюза поставляли груши в Россию в обход антиевропейских санкций. Об этом сообщило издание De Volkskrant.


Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Сотрудница газеты обратила внимание на фото ее знакомой из России в Facebook. На снимке были изображены груши сорта «Конференция», которые выращивают в Бельгии и Нидерландах. Журналистку заинтересовало, как в России оказались фрукты из Евросоюза, ввоз которых запрещен санкциями.

Оказалось, что груши попадают в Москву через Беларусь и Литву. Производители покупают поддельные сертификаты на фрукты, в которых указано, что их выращивают за пределами Евросоюза. По документам фрукты импортируют из Конго, Замбии, Сьерра-Леоне, Йемена и других стран. Всего в махинациях с документами участвуют около 26 африканских государств. По оценкам журналистов, с помощью липовых сертификатов бельгийские и голландские производители смогли продать России груш на 240 миллионов евро. В издании отмечают, что санкции не работают так, как задумано Москвой, и лишь способствуют росту нелегальной торговли.

США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. В ответ Москва запретила импорт продовольствия из большинства государств, поддержавших ограничительные меры.

 
 
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Страны Евросоюза поставляли груши в Россию в обход антиевропейских санкций. Об этом сообщило издание De Volkskrant.
 
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