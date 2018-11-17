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В «Барселоне» назвали главную трансферную цель сезона

18.11.2018 08:27 — Разное | Партизан  
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Испанская «Барселона» назвала 21-летнего полузащитника «Аякса» Френки де Йонга своей главной целью для приобретения в зимнее трансферное окно.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Игрок рассматривается как потенциальный сменщик 31-летнего Серхи Бускетса. В летнее трансферное окно сине-гранатовые уже пытались заполучить молодого футболиста, однако переговоры успехом не увенчались.

По информации испанских СМИ, трансферная стоимость игрока составляет 36 миллионов евро.

Отмечается, что Френки де Йонга называют одним из самых талантливых голландских футболистов своего поколения.

 
 
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Испанская «Барселона» назвала 21-летнего полузащитника «Аякса» Френки де Йонга своей главной целью для приобретения в зимнее трансферное окно.
 
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