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Джастин Бибер женился

18.11.2018 08:21 — Разное | Партизан  
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Канадский певец Джастин Бибер подтвердил, что известная американская модель и телеведущая Хейли Болдуин стала его женой.



«Моя жена великолепна», - написал Бибер в Instagram под фото, на котором улыбающиеся возлюбленные держатся за руки, передает Oxu.Az.

Сама модель уже изменила фамилию в своем аккаунте в социальной сети и стала Хейли Бибер.

В июле Бибер прокомментировал помолвку с Болдуин, заявив, что нашел любовь всей своей жизни. О том, что Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, писал портал TMZ.

По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер «у всех на глазах» попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.

 
 
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Канадский певец Джастин Бибер подтвердил, что известная американская модель и телеведущая Хейли Болдуин стала его женой.
 
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