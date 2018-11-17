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Топливо в Беларуси дорожает по плану. Посчитаем, сколько осталось до "справедливой цены"

18.11.2018 08:04 — Разное | Партизан  
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Концерн "Белнефтехим" шлет очередной "привет" автовладельцам Беларуси: с 18 ноября цены на топливо снова повышаются и снова на 1 копейку. Кто бы сомневался...

Топливо в Беларуси дорожает по плану. Посчитаем, сколько осталось до "справедливой цены"
Итак, с 18 ноября 2018 года розничные цены на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Республики Беларусь устанавливаются на следующем уровне: бензин АИ-92-К5-Евро - 1,42 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,51 руб., АИ-98-К5-Евро - 1,72 руб., ДТ - 1,51 руб.

Когда же рост цен на топливо остановится? В начале ноября заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко посоветовал следить за стоимостью барелля нефти. На тот момент она составляла $72, и господин Ляшенко назвал справедливую, на его взгляд, цену за литр АИ-92 - 77 центов. Сегодня литр АИ-92-К5-Евро в пересчете стоит уже 68 центов. Баррель же "упал" - котировки в районе $67. Значит, "справедливая цена" 92-го - примерно 71,65 цента.

 
 
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Концерн "Белнефтехим" шлет очередной "привет" автовладельцам Беларуси: с 18 ноября цены на топливо снова повышаются и снова на 1 копейку. Кто бы сомневался...
 
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