Итак, с 18 ноября 2018 года розничные цены на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Республики Беларусь устанавливаются на следующем уровне: бензин АИ-92-К5-Евро - 1,42 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,51 руб., АИ-98-К5-Евро - 1,72 руб., ДТ - 1,51 руб.





Когда же рост цен на топливо остановится? В начале ноября заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко посоветовал следить за стоимостью барелля нефти. На тот момент она составляла $72, и господин Ляшенко назвал справедливую, на его взгляд, цену за литр АИ-92 - 77 центов. Сегодня литр АИ-92-К5-Евро в пересчете стоит уже 68 центов. Баррель же "упал" - котировки в районе $67. Значит, "справедливая цена" 92-го - примерно 71,65 цента.



