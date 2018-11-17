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Жители Полоцкого района незаконно перевозили 15 тыс. пачек сигарет
18.11.2018 09:04 — Разное | Аргументы и факты
Сотрудники ОГАИ Шумилинского РОВД 16 ноября около 23.00 остановили автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением 27-летнего жителя Полоцка. Вместе с пассажиром микроавтобуса они перевозили в салоне 15 тыс. пачек сигарет, сообщает
По факту незаконного перевоза товара проводится проверка.
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У белорусов при себе не было сопроводительных документов на товар.
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