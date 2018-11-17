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Жители Полоцкого района незаконно перевозили 15 тыс. пачек сигарет

18.11.2018 09:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Жители Полоцкого района незаконно перевозили 15 тыс. пачек сигарет
БЕЛТА

Сотрудники ОГАИ Шумилинского РОВД 16 ноября около 23.00 остановили автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением 27-летнего жителя Полоцка. Вместе с пассажиром микроавтобуса они перевозили в салоне 15 тыс. пачек сигарет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА

По факту незаконного перевоза товара проводится проверка. 

Жители Полоцкого района незаконно перевозили 15 тыс. пачек сигарет
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Теги: Брест
 
 
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