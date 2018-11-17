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Цена топлива на АЗС Беларуси с 18 ноября
18.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,42, АИ-95-К5-Евро - Br1,51, АИ-98-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,51.
Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти, напомнили в концерне "Белнефтехим".
Концерн придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. Решение об изменении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации с учетом нескольких показателей: стоимости нефти, курса белорусского рубля, динамики цен в соседних странах, налоговой составляющей, сообщает
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Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,42, АИ-95-К5-Евро - Br1,51, АИ-98-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,51. Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей...
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