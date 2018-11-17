ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цена топлива на АЗС Беларуси с 18 ноября

18.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Цена топлива на АЗС Беларуси с 18 ноября

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,42, АИ-95-К5-Евро - Br1,51, АИ-98-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,51.

Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти, напомнили в концерне "Белнефтехим".

Концерн  придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. Решение об изменении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации с учетом нескольких показателей: стоимости нефти, курса белорусского рубля, динамики цен в соседних странах, налоговой составляющей, сообщает БЕЛТА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,42, АИ-95-К5-Евро - Br1,51, АИ-98-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,51. Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супрацоўнікі праваахоўных органаў Ваўкавышчыны ўзнагароджаны медалямі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика