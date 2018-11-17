Мастерство высокой пробы





Андрей Адамович.

Молочно-товарный комплекс «Поволока» КСУП «Больтишки» уже на протяжении ряда лет является признанным лидером в районе по производству молока и его качеству. И хотя у большинства работников нет специального, связанного с животноводством образования, трудятся они достойно, их профессионализму и высоким технологиям приезжают учиться из других районов Гродненщины, здесь побывали специалисты практически со всех хозяйств нашего района. А руководит, ведет коллектив к производственным успехам заведующая комплексом, настоящая хозяйка Лилия Францевна Казаковская:

— Хозяйка… это слишком громко сказано. Считаю, что весь наш коллектив является здесь хозяином. У каждого из 34 работающих своя судьба, свой характер. И к каждому надо найти индивидуальный подход, чтобы сообща решать производственные задачи. Большинство наших тружеников, как и я, пришли сюда на работу с бывшей больтишской фермы, поэтому хорошо знаем друг друга, крепко сдружились. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Могу в любое время, на любом участке комплекса появиться и проверить: все ли находятся на своих рабочих местах, как раздаются корма животным, чистятся стойла и т.д. Хотя и без этого знаю, что они относятся к делу по совести, дорожат своей работой и стараются, чтобы во всем производственном процессе не было сбоев. Только так можно добиться весомых результатов и заработать достойную зарплату.

Как я пришла в животноводство? Родом из Конвелишек, из семьи сельских интеллигентов. Отец работал в Лущиках директором школы, мать — в Гайтюнишках, в больнице. Я в свое время окончила торговый техникум в Молодечно, работала по распределению ревизором в Заболотском сельпо. Потом вышла замуж, с супругом купили дом в Больтишках, по специальности работы не нашлось. Предложили пойти заместителем заведующей фермой в Больтишках, а потом, когда ее снесли, перешла на новую — «Поволока». Так незаметно и 18 лет стажа в животноводстве набежало. Нисколько не жалею, что так получилось. Это стало моим делом. Вот некоторые задаются вопросом, а можно ли изменить судьбу? Наверное, можно. Но я никогда об этом не задумывалась, не гадала «что было бы, если…» Да, надо смотреть в будущее, но и особо грандиозных планов стараться не строить, ибо судьба иногда преподносит такие сюрпризы… Не стоит сожалеть о прошлом и оглядываться назад, надо жить сегодняшним днем. Слава Богу, жизнь у меня сложилась. Хороший муж, трое детей, работаю в прекрасном коллективе, меня ценят и уважают коллеги, руководство и специалисты нашего госпредприятия. Желаю всем труженикам сельского хозяйства, особенно животноводам, терпения, стабильных результатов, а главное — здоровья.

— Согласна, судьба непредсказуема, — поддержала заведующую оператор машинного доения Галина Марьяновна Пакуль, — приходится только удивляться ее поворотам в жизни человека… Вот и я, окончив текстильное училище в Гродно и не найдя работы по специальности, вернулась домой в Лелюши Гирковского сельсовета, устроилась в колхоз. Потом вышла в Больтишки замуж. Сначала работала на гусятнике, было непродолжительное время в хозяйстве и такое производство, затем на свиноферме. Когда ее закрыли, перешла на молочную ферму. Вот уже 6 лет работаю оператором в доильном зале. На ферме трудится доглядчиком телят и мой муж Виктор Станиславович. Вместе мы уже 20 лет. Дочь учится на втором курсе педучилища, сын — девятиклассник. Работать здесь — одно удовольствие, коллектив дружный, повезло нам и с заведующей — грамотный и требовательный человек, подскажет и поможет во всем. Оттого и дела в коллективе спорятся, мы все как одно целое. Приятно, конечно, что мое имя на районной Доске Почета. Это стимул для роста производственных показателей, уважение и благодарность за наш труд.







Наталия Каспаревич, Лилия Казаковская и Галина Пакуль.

— Да, коллектив у нас крепкий и заслуживает самых хороших слов, — поделилась своими впечатлениями о трудовых буднях и оператор Наталия Тадеушевна Каспаревич. — А когда читаешь или слышишь, что Беларусь входит в число стран-лидеров по производству и экспорту молочной продукции, то гордость охватывает вдвойне. Ведь в этом достижении есть и наш вклад, частичка труда всех моих коллег. Поэтому стараюсь свою работу выполнять как можно лучше, чтобы не подвести весь коллектив. И если бы мне, допустим, предложили даже более высокую зарплату где-нибудь в другом месте, не пошла бы. Поверьте, это сказано искренне. У нас отличные условия для работы: тепло, есть где переодеться и отдохнуть, везде чистота и порядок. Нам, операторам, только нужно качественно провести дойку, а потом убрать рабочее место. Зарабатываем хорошо, как говорят, жить можно. Я и пошла в животноводство ради укрепления материального достатка семьи, хотя и окончила Гродненское кооперативное училище. Посменный график позволяет управляться и с домашними делами. Радуют дети, двое внуков. Дочь получила образование в Полесском государственном университете, сын учится на последнем курсе в Военной академии.

Более подробно о производственных делах трудового коллектива молочно-товарной фермы «Поволока» и сельхозпредприятия в целом рассказал заместитель директора по животноводству Андрей Иванович Адамович:

— На ферме сейчас содержится 2 100 голов скота, в том числе дойное стадо — 690. Удой на корову в эти дни составляет 24,4 килограмма, что на 1,2 кг больше прошлогоднего периода. Имеется группа новотельных коров, которые дают за день и по 40-50 килограммов молока. Таких рекордисток — 34. Здесь производится и реализуется молоко, в основном, сортом «экстра»: им за 10 месяцев продано 85% от общего количества произведенного молока.

Если говорить о состоянии животноводческой отрасли сельхозпредприятия в целом, то сейчас поголовье КРС составляет 4 250 голов, в том числе 1 100 дойных коров — плюс 60 голов к началу года. Рост валового производства молока за 15 ноября составил 106%, увеличился на 0,6 кг к уровню 2017 года удой молока на корову, на 70 граммов — среднесуточные привесы КРС.

Из чего же складывается прибавка и качество продукции? Прежде всего, это корма, которых заготовлено под полную потребность, даже можем продать излишки сенажа, кукурузного силоса. Обеспечены в достатке зернофуражом, из которого будут изготовлены комбикорма высокого качества соответственно физиологическому развитию животных. Для сохранения здоровья стада на животноводческих фермах четко организована профилактическая работа, трудятся две бригады по лечению конечностей, недавно приобретен новейший модернизированный станок по обрезке копыт.

Само собой разумеется, что весь производственный цикл у нас строго соответствует регламенту. В противном случае не было бы ни количества, ни качества продукции. Это хорошо понимают и выполняют все требования наши трудолюбивые и ответственные животноводы, за что им большое уважение и благодарность.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.