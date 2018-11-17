Четыре человека погибли на пожаре в деревне под Гродно

Сообщение пожарным поступило 18 ноября в 01:10. К их прибытию дом горел открытым пламенем.

В доме проживала пара пенсионеров с 41-летним сыном. Накануне пожара у них гостила компания местных жителей. Было застолье. Вечером часть гостей ушла, остальные остались ночевать.

Пожарные нашли под обломками сгоревших конструкций тела хозяина дома и его супруги, а также двух женщин 1982 и 1985 гг.

Сын хозяев и еще один гость покинули дом до прибытия спасателей. Первого с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Гродно, сообщили в МЧС.