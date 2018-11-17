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Четыре человека погибли на пожаре в деревне под Гродно

18.11.2018 10:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Четыре человека погибли на пожаре в деревне под Гродно
МЧС Республики Беларусь

Сообщение пожарным поступило 18 ноября в 01:10. К их прибытию дом горел открытым пламенем. 

В доме проживала пара пенсионеров с 41-летним сыном. Накануне пожара у них гостила компания местных жителей. Было застолье. Вечером часть гостей ушла, остальные остались ночевать.

Пожарные нашли под обломками сгоревших конструкций тела хозяина дома и его супруги, а также двух женщин 1982 и 1985 гг. 

Сын хозяев и еще один гость покинули дом до прибытия спасателей. Первого с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Гродно, сообщили в МЧС.

Предполагаемая причина трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении. 

Четыре человека погибли на пожаре в деревне под Гродно
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Теги: Гродно
 
 
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