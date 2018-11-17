В Лиде напротив Кургана Бессмертия построят два жилых дома





Весной 2019 года на пустыре по улице Ленинской за заправкой «Лукойл» начнется возведение двух многоквартирных домов. Вести строительство будет частное унитарное предприятие «Ходыш».

Известно, что новые дома будут трех-, четырехэтажными, повышенной комфортности. Первый из них – на 4 подъезда, в нем запланировано 50 квартир. Второй – на 3 подъезда (40 квартир).

Застройщик обещает – это жилье будет выгодно отличаться от других предложений благодаря современному внешнему дизайну и свободной планировке квартир. В придачу новые жильцы получат комфортную детскую площадку и парковку для транспорта, пишет газета «Принеманские вести» .