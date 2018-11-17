Возбуждены уголовные дела по фактам кражи велосипедов в Лиде





Жительница города Лида на днях оставила велосипед «Trek» на лестничной площадке. Утром она выходила из дома и обнаружила, что велотранспорт не находится на своем месте. О пропаже поступил звонок в правоохранительные органы.

Схожий инцидент в нашем городе произошел с местной жительницей. Гражданка 1983 года рождения оставила свое имущество вблизи дома по улице Кооперативной. Транспорт остался без присмотра, а этим воспользовался злоумышленник. Как итог велосипед достался новому владельцу.

На сегодняшний день сотрудники милиции устанавливают личность граждан, которые причастны к совершению данных преступлений, сообщает УВД Гродненского облисполкома .