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Возбуждены уголовные дела по фактам кражи велосипедов в Лиде

18.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Возбуждены уголовные дела по фактам кражи велосипедов в Лиде

Жительница города Лида на днях оставила велосипед «Trek» на лестничной площадке. Утром она выходила из дома и обнаружила, что велотранспорт не находится на своем месте. О пропаже поступил звонок в правоохранительные органы. 

Схожий инцидент в нашем городе произошел с местной жительницей. Гражданка 1983 года рождения оставила свое имущество вблизи дома по улице Кооперативной. Транспорт остался без присмотра, а этим воспользовался злоумышленник. Как итог велосипед достался новому владельцу.

На сегодняшний день сотрудники милиции устанавливают личность граждан, которые причастны к совершению данных преступлений, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

 
 
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Жительница города Лида на днях оставила велосипед «Trek» на лестничной площадке. Утром она выходила из дома и обнаружила, что велотранспорт не находится на своем...
 
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