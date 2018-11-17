По информации очевидцев - автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, перевернулся, и повис на ограждении разделительной полосы.



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ДТП произошло около 4.30 сегодня, 18 ноября 2018 года.



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ДТП произошло на пересечении улиц Сябровской, Екельчика и Краснознаменной.



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Как стало известно порталу Виртуальный Брест, пострадавших в результате происшествия нет.



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