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Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota

18.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации очевидцев - автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, перевернулся, и повис на ограждении разделительной полосы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60711.php

Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota

ДТП произошло около 4.30 сегодня, 18 ноября 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60711.php

Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota

ДТП произошло на пересечении улиц Сябровской, Екельчика и Краснознаменной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60711.php

Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60711.php

Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota

Как стало известно порталу Виртуальный Брест, пострадавших в результате происшествия нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60711.php

Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60711.php

Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
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По информации очевидцев - автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, перевернулся, и повис на ограждении разделительной полосы. ДТП произошло около...
 
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