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Ночью в результате ДТП на "вульковском кольце" перевернулся автомобиль такси Toyota
18.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
По информации очевидцев - автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, перевернулся, и повис на ограждении разделительной полосы.
ДТП произошло около 4.30 сегодня, 18 ноября 2018 года.
ДТП произошло на пересечении улиц Сябровской, Екельчика и Краснознаменной.
Как стало известно порталу Виртуальный Брест, пострадавших в результате происшествия нет.
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