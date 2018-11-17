В Брестской пограничной группе состоялось увольнение в запас солдат и сержантов, выслуживших установленные сроки

В течение 3-х дней, с 15 по 17 ноября было уволено в запас более 170 пограничников, выслуживших установленные сроки. Позади осталась напряженная служба, многие солдаты и сержанты лично участвовали в задержании нарушителей пограничного законодательства, пресекали попытки незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.



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Начальник пограничной группы полковник Игорь Гутник лично поблагодарил солдат за исполнение воинского долга и хорошую службу. Благодарности и нагрудные знаки были вручены военнослужащим, образцово выполнившим свои обязанности. Заслуженные награды были вручены более 30 пограничникам. Кроме того, родителям отличившихся солдат были отправлены благодарственные письма.



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В торжественной церемонии принял участие настоятель храма Преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби иерей Евгений Казук. В своем пастырском слове отец Евгений подчеркнул: «Служба в армии является важным отрезком жизненного пути. Теперь каждому из вас предстоит сделать новый шаг в самостоятельную жизнь. Но где бы вы ни были, чем бы ни занимались – вы навсегда останетесь пограничниками. Пусть Господь сохранит всех на жизненном пути. Бог вам в помощь…»



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В ближайшие дни большинство уволенных в запас сменят военную форму на «гражданку». Однако свыше 10 человек изъявили желание продолжить службу по контракту в Брестской пограничной группе.