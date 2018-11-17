ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской пограничной группе состоялось увольнение в запас солдат и сержантов, выслуживших установленные сроки

18.11.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В течение 3-х дней, с 15 по 17 ноября было уволено в запас более 170 пограничников, выслуживших установленные сроки. Позади осталась напряженная служба, многие солдаты и сержанты лично участвовали в задержании нарушителей пограничного законодательства, пресекали попытки незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60709.php

В Брестской пограничной группе состоялось увольнение в запас солдат и сержантов, выслуживших установленные сроки

Начальник пограничной группы полковник Игорь Гутник лично поблагодарил солдат за исполнение воинского долга и хорошую службу. Благодарности и нагрудные знаки были вручены военнослужащим, образцово выполнившим свои обязанности. Заслуженные награды были вручены более 30 пограничникам. Кроме того, родителям отличившихся солдат были отправлены благодарственные письма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60709.php

В Брестской пограничной группе состоялось увольнение в запас солдат и сержантов, выслуживших установленные сроки

В торжественной церемонии принял участие настоятель храма Преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби иерей Евгений Казук. В своем пастырском слове отец Евгений подчеркнул: «Служба в армии является важным отрезком жизненного пути. Теперь каждому из вас предстоит сделать новый шаг в самостоятельную жизнь. Но где бы вы ни были, чем бы ни занимались – вы навсегда останетесь пограничниками. Пусть Господь сохранит всех на жизненном пути. Бог вам в помощь…»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60709.php

В Брестской пограничной группе состоялось увольнение в запас солдат и сержантов, выслуживших установленные сроки

В ближайшие дни большинство уволенных в запас сменят военную форму на «гражданку». Однако свыше 10 человек изъявили желание продолжить службу по контракту в Брестской пограничной группе.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение 3-х дней, с 15 по 17 ноября было уволено в запас более 170 пограничников, выслуживших установленные сроки. Позади осталась напряженная служба, многие солдаты и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прохожий надел шарф на памятник городового чтобы сделать с ним фото, а милиционеры его задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика