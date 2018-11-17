Алексей Бука неоднократно был признан лучшим по профессии





Без слаженной работы водителей нельзя представить и деятельность такого предприятия, как ОАО «Агрохимуслуги», основной профиль которого – обеспечение сельхозпредприятий минеральными удобрениями, известковыми материалами и средствами защиты растений. Здесь более 9 лет трудится водителем Алексей Бука, который своим мастерством и профессионализмом доказывает, что с такой трудолюбивой молодежью сельскохозяйственная отрасль в надежных руках.

Свой трудовой путь наш герой начинал в СП «АМИПАК»-ОАО, где проработал печатником 7 лет. Отправной точкой в профессиональном самоопределении стала служба в армии. Именно там он приобрел опыт и навыки работы с автотранспортом. Поэтому после службы вернулся домой с твердой уверенностью, что будет работать только водителем грузового автомобиля. Благо, такая возможность у него появилась после того, как устроился на работу в ОАО «Агрохимуслуги».

– Я хорошо помню первые впечатления, когда сел за руль огромного «Урала», на котором мне довелось перевозить зерно. И хоть с той поры прошло уже довольно много времени, ощущение сопричастности к общему делу меня по-прежнему мотивирует и не позволяет снижать заданную планку, – отметил Алексей Бука.

Каждый его рабочий день довольно насыщен, ведь на стальном помощнике приходится наматывать не одну сотню километров. В настоящее время он занят известкованием кислых почв. Как правило, такие работы проводятся до поздней осени, а если позволяют условия, то даже и зимой. Поэтому Алексею расслабляться некогда, ведь он, как и его коллеги, уже сегодня вносит свой весомый вклад в будущий урожай.

Старания Алексея, его профессионализм и ответственное отношение к работе не остались незамеченными. Его фотография дважды украшала районную Доску почета, к тому же он неоднократно был признан лучшим по профессии. Не это ли повод для гордости и хороший стимул улучшать свои результаты? С уверенностью можно сказать, что на таких трудолюбивых людей непременно стоит равняться, ведь от них зависит социально-экономическое развитие Будакошелевщины.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.