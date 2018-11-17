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Белорусская цементная компания взяла под контроль пакет из почти 95% акций «Красносельскстройматериалы»

18.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Белорусская цементная компания взяла под контроль пакет из почти 95% акций «Красносельскстройматериалы»

Акции ОАО «Красносельскстройматериалы» на безвозмездной основе переданы Белорусской цементной компании, говорится в постановлении Совета Министров республики.

Правительство распорядилось передать 49,7 миллиарда акций на общую сумму 144,28 миллиона рублей. При этом номинальная стоимость одной акции составила 0,0029 рубля.

Таким образом, Белорусская цементная компания получила в управление 94,48% акций крупнейшего предприятия страны по производству строительных материалов. Правда, еще 2,68% акций ОАО «Красносельскстройматериалы» находится в коммунальной собственности.

Министерство архитектуры и строительства и Государственный комитет по имуществу определены в постановлении белорусского правительства как ответственные за передачу акций ведомства.

Интересно, что еще в июне уже бывший вице-премьер Анатолий Калинин озвучивал планы властей продать ОАО "Красносельскстройматериалы" за 200 миллионов долларов ирландскому концерну CRH.

 «Инвестор не настроен брать целиком, хотя мы предлагаем ему выкупить 100% акций», – заявил тогда заместитель премьер-министра.

Очевидно, что передача акций на безвозмездной основе говорит о полном провале попытки продать убыточный актив. Ранее Комитет госконтроля констатировал, что в цементную отрасль в Беларуси было вложено порядка 1 миллиарда долларов, но ожидаемой отдачи отрасль не дает.

 
 
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Акции ОАО «Красносельскстройматериалы» на безвозмездной основе переданы Белорусской цементной компании, говорится в...
 
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