Лукашенко о выборах говорит: как экзамен превратился в вакханалию



Пабло Пикассо, «Вакханалия»

"Будущий год — это год серьезный. У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. Нам надо в свойственной манере пройти этот этап, не сбросив обороты. Народ нам это не простит. Политическая кампания — это экзамен. Поэтому нам придется сдавать и один, и второй экзамен, и отчитываться перед народом".

2015

2010

2005

2001

1994

На минувшей неделе, принимая кадровые решения, глава государства сделал любопытное заявление о предстоящих в ближайшее время политических событиях в Беларуси:Слово «вакханалия», которымохарактеризовал грядущие кампании, многим бросилась в глаза. Как отметил в своем комментарии на порталеполитический обозреватель, судя по экспрессивному словечку, главой государстваМы же вспомним, как бессменный руководитель страны отзывался о выборах президента во время предыдущих кампаний.Последние выборы независимые эксперты назвали едва ли ни самыми скучными. Да и сам Лукашенко не скрывал, что для него главное — чтобы все было «на высочайшем уровне».(Из выступления на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам).(Из выступления во время посещения ОАО «Минский тракторный завод»).Восемь лет назад глава государства оправдывался за качество изменений в Избирательный кодекс. Огонька, как во время первых кампаний, в его речах уже не было.Из послания народу и парламенту).О внешней и внутренней угрозе во время выборов белорусы услышали и накануне кампании 2006-го. Как и слово «экзамен».(Из выступления на совещании по вопросам внутренней и внешней политики).Вторая президентская кампания прошла спустя семь лет, что стало возможно непризнанному на Западе референдуму 1996-го. В заявлениях Лукашенко начали появляться обвинения внешних сил и оппозиции в сговоре и попытках захвата власти.(Из выступления на совещании с представителями исполнительной власти).Первые выборы президента. Для Лукашенко все только начинается, президентская кампания еще не воспринимается вынужденной рутиной.(Из предвыборной листовки кандидата Лукашенко).