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Разин назвал причины смерти Евгения Осина

18.11.2018 09:35 — Разное | UDF  
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Фото: Михаил Ковалев
"К трагическому финалу привел разгульный образ жизни..."

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал подробности кончины певца Евгения Осина, который ушел из жизни сегодня в Москве в возрасте 54 лет. Он также назвал диагноз, который поставили музыканту врачи.

По словам Разина, последнее время Евгений Осин серьезно страдал циррозом печени и очень плохо себя чувствовал. Лечение от алкоголизма летом этого года в реабилитационном центре, куда Осина отправила друзья, помогло ему лишь отчасти. Но вернувшись из клиники, он взялся за старое, хотя жаловался на то, что у него отнимаются ноги.

"Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу", - рассказал Разин.

Как выяснилось, сестра Евгения Осина долго не могла дозвониться до брата, забеспокоилась и поспешила к нему. А когда открыла квартиру, увидела, что Осин лежит без движения.

"Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", - печально отметил Разин.

Он вспомнил о том, какой музыкант был жизнерадостный в молодости, не пил и никто не мог подумать, что у него может быть такой печальный конец.

Разин также сообщил, что пока место и дата похорон не определены, но он пообещал, что "Ласковый май" окажет всю необходимую помощь.

 
 
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"К трагическому финалу привел разгульный образ жизни..."
 
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