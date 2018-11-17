|
Разин назвал причины смерти Евгения Осина
Фото: Михаил Ковалев
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал подробности кончины певца Евгения Осина, который ушел из жизни сегодня в Москве в возрасте 54 лет. Он также назвал диагноз, который поставили музыканту врачи.
По словам Разина, последнее время Евгений Осин серьезно страдал циррозом печени и очень плохо себя чувствовал. Лечение от алкоголизма летом этого года в реабилитационном центре, куда Осина отправила друзья, помогло ему лишь отчасти. Но вернувшись из клиники, он взялся за старое, хотя жаловался на то, что у него отнимаются ноги.
"Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу", - рассказал Разин.
Как выяснилось, сестра Евгения Осина долго не могла дозвониться до брата, забеспокоилась и поспешила к нему. А когда открыла квартиру, увидела, что Осин лежит без движения.
"Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", - печально отметил Разин.
Он вспомнил о том, какой музыкант был жизнерадостный в молодости, не пил и никто не мог подумать, что у него может быть такой печальный конец.
Разин также сообщил, что пока место и дата похорон не определены, но он пообещал, что "Ласковый май" окажет всю необходимую помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"К трагическому финалу привел разгульный образ жизни..."
|
Свежие газеты
Архив (Разное)