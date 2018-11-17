Разин назвал причины смерти Евгения Осина

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Продюсер группы «Ласковый май»рассказал подробности кончины певца, который ушел из жизни сегодня в Москве в возрасте 54 лет. Он также назвал диагноз, который поставили музыканту врачи.По словам Разина, последнее время Евгений Осин серьезно страдал циррозом печени и очень плохо себя чувствовал. Лечение от алкоголизма летом этого года в реабилитационном центре, куда Осина отправила друзья, помогло ему лишь отчасти. Но вернувшись из клиники, он взялся за старое, хотя жаловался на то, что у него отнимаются ноги.рассказал Разин.Как выяснилось, сестра Евгения Осина долго не могла дозвониться до брата, забеспокоилась и поспешила к нему. А когда открыла квартиру, увидела, что Осин лежит без движения.- печально отметил Разин.Он вспомнил о том, какой музыкант был жизнерадостный в молодости, не пил и никто не мог подумать, что у него может быть такой печальный конец.Разин также сообщил, что пока место и дата похорон не определены, но он пообещал, что "Ласковый май" окажет всю необходимую помощь.