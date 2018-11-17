Лада Дэнс рассказала, почему Евгений Осин начал пить



Евгений Осин

Посколькубыла подругой музыканта, она знала, чтосильно переживал из-за семейных проблем. Кроме того, тяжелым ударом для него было то, что он фактически оказался за бортом шоу-бизнеса.Все это, по словам певицы, привело Осина к алкоголизму. Лада Дэнс назвала своего друга человеком «высокой души», «светлым» и «добрым». Также она рассказало о его любви к своей дочери.рассказала женщина.Дэнс считает, что многие артисты 90-х, «выброшенные» из шоу-бизнеса, стали прикладываться к стакану.