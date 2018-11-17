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Лада Дэнс рассказала, почему Евгений Осин начал пить

18.11.2018 09:32 — Разное | UDF  
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Евгений Осин
Известная российская певица Лада Дэнс рассказала, почему начал пить Евгений Осин.

Поскольку Лада Дэнс была подругой музыканта, она знала, что Евгений Осин сильно переживал из-за семейных проблем. Кроме того, тяжелым ударом для него было то, что он фактически оказался за бортом шоу-бизнеса.

Все это, по словам певицы, привело Осина к алкоголизму. Лада Дэнс назвала своего друга человеком «высокой души», «светлым» и «добрым». Также она рассказало о его любви к своей дочери.

«Я недавно видела с Женей передачу, он так шутил, но был сломлен семейными проблемами, - рассказала женщина. – Чувствуется с экрана, какой человек. Люди которые пьют — это люди высокой души».

Дэнс считает, что многие артисты 90-х, «выброшенные» из шоу-бизнеса, стали прикладываться к стакану.

 
 
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Известная российская певица Лада Дэнс рассказала, почему начал пить Евгений Осин.
 
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