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Лукашенко: В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости

18.11.2018 10:05 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Латвии Раймондса Вейониса и народ этой страны с национальным праздником - 100-летием провозглашения Латвийской Республики, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

А.Лукашенко отметил, что для каждой страны суверенитет является надежным фундаментом для процветания и развития во всех областях, главным символом прогресса и мирной жизни.

"В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости, повышение авторитета государства на международной арене", - говорится в поздравлении.

Президент выразил надежду, что взаимодоверие и уважение, общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе будут и далее способствовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов на благо народов Беларуси и Латвии.

А.Лукашенко пожелал Р.Вейонису здоровья, счастья и успехов, а гражданам Латвии - мира и благополучия.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Латвии Раймондса Вейониса и народ этой страны с национальным праздником - 100-летием провозглашения...
 
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