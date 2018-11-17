Лукашенко: В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Латвии Раймондса Вейониса и народ этой страны с национальным праздником - 100-летием провозглашения Латвийской Республики, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

А.Лукашенко отметил, что для каждой страны суверенитет является надежным фундаментом для процветания и развития во всех областях, главным символом прогресса и мирной жизни.

"В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости, повышение авторитета государства на международной арене", - говорится в поздравлении.

Президент выразил надежду, что взаимодоверие и уважение, общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе будут и далее способствовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов на благо народов Беларуси и Латвии.

А.Лукашенко пожелал Р.Вейонису здоровья, счастья и успехов, а гражданам Латвии - мира и благополучия.