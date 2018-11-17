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Умер певец Евгений Осин

18.11.2018 08:53 — Разное | Интерфакс  
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Российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет, сообщают "Известия". Причина смерти музыканта не известна.

По информации издания, его тело нашла его сестра. Перед этим он сутки не выходил на связь.

Евгений Осин был автором таких песен как "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других.

"Известия" напоминают, что некоторое время назад продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился опасениями по поводу состояния Осина. По его словам, у музыканта отказывают почки и ноги.

 
 
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Российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет, сообщают "Известия". Причина смерти музыканта не известна. По информации издания, его тело нашла его сестра....
 
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