И МВФ, и не только. Как ополчились против передачи активов местным властям

В итоговом сообщении Фонда, в частности, отмечается, что Минску следует проводить систематическую оценку государственных предприятий с учетом рисков, причем это «предпочтительно делать с привлечением внешних консультантов». Речь идет о классификации госпредприятий на жизнеспособные, жизнеспособные при условии реструктуризации и нежизнеспособные.





Эксперты фонда полагают, что информация, которую в настоящее время систематически собирает Минфин, поможет на первоначальном этапе определить области, в которых сосредоточены основные риски.





«В целях смягчения влияния переходного периода на занятость следует усилить систему социальной защиты», — напоминает МВФ.





Эксперты полагают, что следует усовершенствовать управление госпредприятиями по двум направлениям. Во-первых, во избежание конфликта интересов следует более четко разделить функции собственника и регулятора. Во-вторых, критерии профессиональной пригодности и добросовестности для отбора членов Наблюдательного совета должны быть более прозрачными и соответствовать передовой практике, при этом следует обеспечить независимость полномочий и подотчетность таких советов в управлении организациями.





«Следует обратить вспять процесс передачи не имеющих стратегического значения государственных предприятий областным и местным органам управления, поскольку это представляет собой передачу слабых государственных предприятий органам управления с ограниченными ресурсами и возможностями для управления ими, а также с недостаточными стимулами для их реструктуризации», — подчеркнули эксперты Фонда.





На эту же проблему обращал внимание выступавший на парламентских слушаниях по вопросам привлечения инвестиций министр финансов Максим Ермолович. «Важен также отказ от преимущественного права выкупа акций местными органами власти», подчеркнул он, отметив, что «к сожалению, сегодня оборот акций негосударственных компаний сдерживается этим правом». Ермолович уверен, что исполкомы, не имеющие источников и ресурсов для покупки этих акций, должны быть поставлены в общий ряд.









Напомним, об отмене приоритетного права местных властей на выкуп акций некоторых ОАО речь шла еще в 2016 году. Эксперты констатировали, что хотя 1 января 2011 года в Беларуси был полностью отменен мораторий на обращение акций, приобретенных населением в ходе льготной приватизации, исполкомы в ряде случаев сохранили за собой преимущественное право приобретения таких ценных бумаг.





«Когда инвесторам, которые интересуются предприятием, сообщаешь, что преимущественное право приобретения акций миноритариев принадлежит государству, это сразу всех настораживает», — отмечал БелаПАН эксперт в финансовых кругах.





По мнению наблюдателей, формирование списков предприятий, преимущественным правом приобретения акций которых выступает государство, сдерживает развитие фондового рынка и снижает интерес инвесторов к потенциальным сделкам с ценными бумагами. В то же время местные власти объективно заинтересованы в существовании таких списков, отмечают эксперты.