Прохожий надел шарф на памятник городового чтобы сделать с ним фото, а милиционеры его задержали

Позже Дмитрий в своем Фейсбуке написал, что милиционеры отвели его в отделение, переписали данные и провели короткую разъяснительную беседу, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД» и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».











