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Прохожий надел шарф на памятник городового чтобы сделать с ним фото, а милиционеры его задержали

18.11.2018 10:21 — Разное | Партизан  
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Житель Минска Дмитрий Завадский накинул на памятник городового шарф. Мужчина сделал это с целью сделать фотоснимок. Но к нему подошли милиционеры и потребовали пройти в отделение милиции.

Позже Дмитрий в своем Фейсбуке написал, что милиционеры отвели его в отделение, переписали данные и провели короткую разъяснительную беседу, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД» и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».


Памятник, после того, как милиционеры заставили молодого человека из Минска извиняться за пощечину, стал чрезвычайно популярным, передает "Белсат".


 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минска Дмитрий Завадский накинул на памятник городового шарф. Мужчина сделал это с целью сделать фотоснимок. Но к нему подошли милиционеры и потребовали...
 
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