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Прохожий надел шарф на памятник городового чтобы сделать с ним фото, а милиционеры его задержали
Житель Минска Дмитрий Завадский накинул на памятник городового шарф. Мужчина сделал это с целью сделать фотоснимок. Но к нему подошли милиционеры и потребовали пройти в отделение милиции.
Позже Дмитрий в своем Фейсбуке написал, что милиционеры отвели его в отделение, переписали данные и провели короткую разъяснительную беседу, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД» и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».
Памятник, после того, как
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Житель Минска Дмитрий Завадский накинул на памятник городового шарф. Мужчина сделал это с целью сделать фотоснимок. Но к нему подошли милиционеры и потребовали...
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